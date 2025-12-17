Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Un grupo de titulares de licencias admitió que las app registradas generaron más viajes, pero la rentabilidad sigue siendo nula. La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, criticó la suba y lanzó: "En 2026 Uber debe ser legal"

Un sector de los taxistas le llevó regalos de Navidad a los jubilados, y luego pidió un aumento tarifario del 25% en el Concejo Municipal.

Una vez más, la recomposición tarifaria de lo s taxistas divide las aguas en el Concejo Municipal. Ahora, son los titulares de licencias agrupados en Catiltar quienes exigen una suba de un 25% a partir de marzo próximo . "Estamos reemplazando al colectivo", marcaron desde la cámara, mientras la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, tildó al pedido de "contraproducente" y volvió a la carga con la legalización de la app no habilitadas. "En 2026 uno de los temas centrales tiene que ser la legalización de Uber y para ello hay que generar las condiciones para que suceda", insistió. En forma paralela, se presentó un proyecto para permitir la publicidad a bordo de los taxis, para financiar al sector. Ayer, hubo tiempo para la solidaridad de la familia tachera con los jubilados. Un grupo llegó con budines y pan dulce para repartirlo a los jubilados que fueron al Pami I, de Sarmiento al 400.

Con la nueva composición del Concejo y antes de que expire el 2025, la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) pidió un aumento para marzo del año que viene con una estimación del 25%. Un reclamo que recaló en la comisión de Servicios Públicos y quedó en debate. "Con estos valores y la tarifa promocional estamos más baratos que Uber y reemplazamos al colectivo", marcó el tesorero de la entidad, José Iantosca al admitir que la tarifa promocional (hasta un 35% más barato que la tarifa vigente), los descuentos a jubilados (en un 22%) y el marcado uso de las app registradas "no paramos de trabajar pero con rentabilidad nula o a pérdida".

Una vez más, quien salió al cruce de este nuevo pedido de aumento fue Schmuck. "No estoy de acuerdo con este nuevo aumento. Se los digo con todo el amor del mundo, creo que se les van a bajar más pasajeros todavía. Cuando la familia taxista se pone toda de acuerdo, en el Concejo no tenemos problema en votarles una suba, pero ahora hay muchos tacheros que nos dicen que no quieren aumentar y están usando la tarifa promocional para subir más viajes a los autos".

En otro tramo de sus declaraciones, la presidenta del cuerpo deliberativo recordó: "Hace 12 años que se debate el tema de las aplicaciones". Y lanzó nuevamente: "Hay que legalizar Uber y sumarla al registro de aplicaciones legales. Lo piden todos los vecinos se cumpliría con la obligación de fiscalizar al chofer y al auto, y se terminaría con la esta polémica que no beneficia a nadie. Uber legalizado sería una competencia más leal, pero para esto tienen que empezar a tributar, con lo cual hay que generar las condiciones para que así suceda. Es un tema crucial del 2026".

Taxistas que se perciben colectiveros

Iantosca retrucó: "Uber cobra mucho más caro por la sobredemanda que existe dentro del circuito ilegal. No tienen la cantidad de autos para sacar los viajes". El dirigente admitió que si bien las app legales les "tiran" más viajes, "con la caída en la demanda que veníamos sufriendo, sirve". Si embargo, para Catiltar los actuales valores de bajada de bandera ($2.117), ficha cada cien metros (89 pesos) se contraponen con el transporte urbano de pasajeros.

El dirigente estimó que un viaje compartido tiene un costo promedio que oscila entre 4 mil y 5 mil pesos si se utilizan los descuentos cuando se pide por celular. Esto implica que cada persona puede pagar hasta $1.200 y gasta menos que los $1.580 del pasaje de colectivos. A continuación, concluyó: "El daño que se le hace al Transporte Urbano de Pasajeros es muy grande".

taxetes8 Ambas iniciativas sobre taxis fueron enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis y respuesta. Una vez que el área de Movilidad emita su opinión técnica, los proyectos volverán al Concejo para su votación definitiva.

Los dueños de licencias que empujan este 25% de aumento a partir del 1º de marzo pretenden que ese incremento se apruebe en el Concejo a fin de año en vez de postergar del debate hasta febrero. El plazo está directamente vinculado al incremento del 40% en la cuota del seguro automotor desde el 1º de enero, entre otros factores que provocaron subas en los costos fijos del servicio. Entre ellos, el incremento del Gas Natural Comprimido (GNC) a 850 pesos el metro cúbico, lo que representará un 16% de alza.

Y entre los temas que justifican la medida, los taxistas ubicaron la escasa rentabilidad para el recambio de unidades. Como prototipo promedio, ubicaron el aumento de 27 millones a 35 millones de pesos del Fiat Cronos, uno de los vehículos más utilizados para renovar las unidades del servicio público.

Ecos en el Concejo

El pedido en la comisión impulsó las primeras consideraciones de los ediles. El concejal oficialista Pablo Gavira se inclinó por poner en marcha aumentos parciales y periódicos que se ajusten por inflación para menguar el impacto negativo en la caída de viajes. A su vez, propuso habilitar la incorporación de publicidad tanto en el exterior de los taxis como en el interior del habitáculo. Una iniciativa similar a la propuesta en 2011 por el exconcejal Alejandro Rosselló y en 2013 por una agrupación de taxistas. "Esto será costo cero para el Estado y para el taxista, porque de todo se hará cargo la empresa publicitaria que desee estar. Es beneficio ciento por ciento para el trabajador y la trabajadora del taxi, obteniendo ganancias por la publicidad", dijo Gavira al señalar que de las 4 mil chapas habilitadas unas 2.500 están operativas en la actualidad.

Otra representante del oficialismo, la pullarista Anahí Schibelbein, recordó que el boleto de colectivos no subirá hasta fin de año. "Mi preocupación es que se siga bajando gente del taxi”, manifestó. Y por Ciudad Futura, Antonio Salinas advirtió que la tarifa vigente se fijó en julio con la unificación y así se abre un período de nueve meses sin ajustes.

Sin embargo, el peronista Mariano Romero pidió una autorización inmediata del aumento tarifario al recordar que el último estudio de costos del sector elaborado por el Ente de la Movilidad corresponde a marzo pasado.

concejo11

Brindis con los jubilados

Un grupo de cámaras de titulares de taxis participó este martes de una acción solidaria y de concientización destinada a adultos mayores. Se trató de una intervención navideña frente a los consultorios del Pami I ubicados en Sarmiento al 400 con la distribución de budines y pan dulce a los jubilados presentes en el lugar, a quienes además se los instruyó sobre la vigencia de la tarifa promocional para la clase pasiva un 22% más baja que la general.

iantosca1 (1)

La promoción entró en vigencia en septiembre y rige para los viajes tomados en la vía pública. Se trata de un tarifa diferencial con una bajada de bandera de $1.652 (en lugar de $2.117), una ficha cada 100 metros de $78 (en lugar de $89), y el mismo valor para el minuto de espera. También pueden acceder a ella, con la documentación correspondiente, personas con discapacidad, estudiantes universitarios y terciarios, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.

Otra de las gestiones del sector fue ante el Concejo Municipal para que estos valores con descuento también rijan si un jubilado toma el servicio puerta a puerta, desde un domicilio. La pretensión es que los adultos mayores puedan llamar por teléfono a las empresas de radio, ser buscados en sus casas y trasladados a sus destinos con el descuento correspondiente, durante las 24 horas. La actividad contó con mucho despliegue, color, afecto y solidaridad de los tacheros con los jubilados, en el medio de la vorágine cotidiana en pleno corazón del centro rosarino.