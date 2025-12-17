La Capital | La Ciudad | Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Cenar afuera en Nochebuena o Año Nuevo en Rosario se volvió un plan de alto presupuesto: las tarjetas en bares, restaurantes y hoteles parten de un piso de los $95.000 por persona. Menús de varios pasos, bebidas incluidas y shows en vivo

17 de diciembre 2025 · 14:57hs


¿Qué opciones hay para cenar afuera durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo? y un dato no menor: ¿Cuánto cuestan las tarjetas?. Esas dos preguntas contesta un relevamiento de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) donde se muestra las propuestas especiales que existen para celebrar Navidad y Año Nuevo en la ciudad de Rosario.

Entre cenas de varios pasos, con menúes infantiles, vegetarianos y sin Tacc, shows en vivo y la opción de bailar hasta la madrugada en las playas de la costanera norte, bares y restaurantes abrirán sus puertas estas fiestas para recibir a sus clientes. También los hoteles tienen promociones especiales de alojamiento para quienes quieran llegar a celebrar a la ciudad.

Si bien los precios son variados, los valores de las tarjetas van de los $ 95.000 a los $ 160.000. Desde la asociación aseguran que el nivel de reservas es bueno. "Vienen muy bien las reservas, llegando en algunos casos a un 50 %. Teniendo en cuenta que quedan algunos días mas para decidirse, es positivo", destacan.

La propuesta de los restaurantes

El relevamiento de la asociación incluye propuestas en bares, restaurantes y hoteles que ya preparan sus mesas para las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo.

Por ejemplo, el bar El Cairo ofrece un menú que incluye entremés, entrada, plato principal, postre, bebidas, mesa dulce y brindis. Hay opciones tradicionales, vegetarianas, veganas y aptas para celíacos. El precio de la tarjeta es de $ 105.000 que si se paga en efectivo queda en $ 95.000.

Si la idea es pasar las fiestas en las playas de la costanera norte, el restó Mapu ofrece una cena para recibir el 2026 que consta de una recepción, islas de entrada, plato principal, isla dulce, bebidas libres hasta la 1:30 h y brindis. Se pueden elegir opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Además, después del brindis se anuncia una fiesta hasta el amanecer para recibir el año. La tarjeta cuesta $ 130.000 para los adultos, los menores de 18 años pagan el 75% del valor y los niños menores de 8 años, la mitad.

Y Patagonia La Florida ofrece una cena con recepción, vacío en cocción lenta con guarniciones, ensaladas, mesa dulce, barra libre y brindis. Y la opción de ingresar sin cargo a la fiesta de Año Nuevo en Mapu. Las primeras 20 tarjetas tienen un costo de $100.000 (en efectivo) y $105.000 (usando medios electrónicos). La segunda tanda cuesta $110.000 y $115.000, respectivamente. Los menores abonan la mitad.

Cosme Alberdi también recibirá comensales para recibir el Año Nuevo. La propuesta es una cena show con música en vivo (Diego López), DJ, cotillón, dress code “White” y barra libre. El menú está formado por una recepción, entradas frías, asado completo, ensaladas, mesa dulce y brindis. Menú veggie o celíaco disponible. Las primeras 30 tarjetas cuestan $100.000 (efectivo) y $115.000 (con otros medios de pago). Los menores abonan la mitad.

El Sunderland Bar ofrece una cena de Nochebuena con una recepción, entrada, plato principal a elección (entrecot, salmón o bondiola), postre, mesa navideña, bebidas, vinos DV Catena y brindis. El precio es de $135.000 por persona. Hay un menú infantil con plato a elección, postre, bebida y mesa navideña por $65.000.

Río Mío también estará abierto en Noche Buena y Fin de Año. Ofrece un menú de tres pasos: recepción, entrada, plato principal a elección (carnes o pescado), postre, mesa navideña, bebidas y brindis. Hay menú veggie disponible. Los precios de las tarjetas difieren según el menú; para la cena navideña van de $ 115.000 a $ 125.000 y para Fin de año de $ 125.000 a $ 135.000. En ambos casos hay una propuesta para niños a mitad de esos valores.

Don Ferro ofrece menues especiales para Noche Buena y Fin de Año: recepción, entrada, plato principal a elección, postre, mesa navideña, bebidas y brindis. Hay un Menú veggie disponible (valor equivalente a opción principal). En la Noche Buena las tarjetas cuestan $130.000 y $ 140.000, según el menú. El 31, los valores van de $ 140.000 a $ 150.000. Los menores abonan $ 65.000.

También en hoteles

Los hoteles de la ciudad también organizaron sus cenas para estas fiestas. Pasar fin de año en el Hotel Innovo cuesta $150.000 para adultos y $ 60.000 para niños. La cena incluye una recepción, entrada, plato principal (con opción vegetariana), postre, mesa dulce y bebidas.

El Hotel Presidente organizó su tradicional Cena de Año Nuevo. Los valores de las tarjetas son de $ 160.000 para los adultos y de $ 70.000 para menores de 12 años. Los niños menores de 4 no pagan.

Puerto Norte Design Hotel ofrece cena de año nuevo con estadía premium y Ros Tower Hotel abrirá esta Noche Buena.

El Hotel de la Cité ofrece un Check out extendido hasta las 18 sin cargo, tanto para el 24 como para el 31 de diciembre. La habitación junior cuesta $ 88.000.

El Hotel Roberta Rosa de Fontana tiene 20% de descuento en reservas directas durante diciembre y Necof una promoción 2x1. El Hotel Zurich tiene alojamiento con descuentos especiales y late check out sin cargo. Desde: $28.000 por persona en habitaciones familiares.

Los hoteles Riviera y Presidente tienen una promoción 2x1 en noches. La habitación cuesta desde $ 79.000 las dos noches.

Desde AEHGAR destacan que esta diversidad de propuestas refleja el compromiso del sector con la calidad, la hospitalidad y el servicio, invitando a rosarinos y visitantes a celebrar las fiestas en la ciudad y acompañar a nuestros establecimientos asociados.




La Ciudad




