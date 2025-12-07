El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Lando Norris se sacó una mochila con su primer título de Fórmula 1 en Abi Dabi y Franco Colapinto ganó un montón: su continuidad en Alpine

Tremenda mochila se sacó Lando Norris , el nuevo campeón de la Fórmula 1 . Tremendo cómo se lo hizo parir Max Verstappen, al cabo el que entregó el título ganando más que nadie en un año que parecía perdido. Y tremendo 2025 para Franco Colapinto , aunque su rostro de piloto con hambre de pelea, diga lo contrario tras finalizar último la carrera final de Abu Dabi.

Norris hizo una gran carrera para justificar su título. Aunque fue superado (¿orden de equipo o atrevimiento de Oscar Piastri?) tras la largada, peleó duramente para abrochar el último puesto del podio que sabía lo consagraba.

Y todo eso porque se encontró con un durísimo Charles Leclerc, que no le hizo nunca fáciles las cosas y que amenazó claramente ese lugar que lo coronaba.

Se pensaba que podía incomodarlo George Russell, pero fue el de Ferrari el que no lo dejó tranquilo casi nunca , excepto en las últimas vueltas cuando las gomas medias ya se le habían empezado a desgastar.

Norris hizo dos paradas en boxes, a diferencia de Verstappen y Piastri, y tras la primera mostró la pasta que debía tener para ser campeón.

Se enfrascó en un duro trencito, donde superó a Kimi Antonelli y Carlos Sainz primero, y a Lance Stroll y Liam Lawson luego en un dos por uno espectacular. Inclusive soportó al neocelandés, que intentó recuperar la posición.

El momento de Abu Dabi: Yuki Tsunoda

Y enseguida, en la vuelta 23, apareció el morbo. Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen, no había parado y estaba tercero. Norris necesitaba esa posición para ser campeón y el japonés, con goma gastada, se la hizo difícil, provocando la polémica de la definición.

En su última carrera de Fórmula 1, Tsunosa le bárrió dos veces la pista y en la segunda vez inclusive hizo un segundo movimiento hacia su izquierda que obligó a Norris a irse fuera de los límites de pista para superarlo. Y la incógnita sobre si el inglés sería sancionado surcó el aire durante tres vueltas más.

Finalmente, la FIA le dio lógicos 5 segundos a Tsunoda y exoneró a Norris, entendiendo que no le quedó otra que irse de pista para pasarlo, viniendo ya lanzado a toda velocidad y sin chance de hacer otra maniobra.

Sobre la vuelta 40 llegó la segunda parada de Leclerc, la primera de Piastri y un giro después la segunda de Norris, que volvía detrás del australiano pero delante del monegasco, que puso gomas medias contras las duras del McLaren.

De entrada Leclerc se le vino pero al cabo de unos giros Norris no solo estabilizó la diferencia sino que le terminaría sacando más de 7 segundos. Si lo hubieran sancionado por los de Tsunoda, hubiera quedado a resguardo igual.

El tercer puesto le permitió entonces ser campeón por dos puntos sobre Verstappen, que dejó su título a lo grande, ganando 8 GP, uno más que los pilotos de McLaren.

Muchos recordaron entonces que si Antonelli no hubiera cometido el error en ese último giro de Qatar, el campeón hubiera sido Max. Pero es cierto también que si hubiera dado esa situación, sin dudas Piastri hubiera dejado el segundo puesto a Norris.

Y con Franco Colapinto qué pasó

Todo eso se vivió en la definición del campeonato y en la punta de la carrera. En el otro extremo, los Alpine terminaron donde empezaron la carrera y donde estaban en la Copa de Constructores: últimos. Fue 19° Pierre Gasly y 20° Colapinto.

El argentino estuvo muy cerca de superarlo a Gasly, a quien habían sancionado con 5 segundos por exceder los límites de pista. Es más, al entrar al último giro, de estar a 7,5s de diferencia, quedó en un momento a 5s exactos. Pero en ese momento Colapinto debió dejar pasar a Piastri que le sacaba una vuelta y finalizó último.

“Gracias a Dios ya terminó el año”, dijo un resignado Colapinto, que no evaluó frente a la prensa de Abu Dabi, y con la adrenalina a full, que el balance fue bárbaro.

Las 18 carreras en que participó le permitieron asegurar la renovación para el 2026, en la que será su tercera temporada en F-1 pero la única en que lo hará como corresponde, desde el principio.

Pero además, Colapinto marcó un record en este 2025 en la Fórmula 1. Aunque no hizo toda la temporada, sino el 75% exacto de ella, fue uno de los dos únicos que finalizó todas las carreras en que largó. Excepto en Silverstone, donde no salió de boxes, siempre vio el final. George Russell fue el otro. El 2026, en la nueva F-1, lo espera. Por eso solo, un saldo espectacular.