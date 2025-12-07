La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Lando Norris se sacó una mochila con su primer título de Fórmula 1 en Abi Dabi y Franco Colapinto ganó un montón: su continuidad en Alpine

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

7 de diciembre 2025 · 13:20hs
Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

AP

Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

Tremenda mochila se sacó Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1. Tremendo cómo se lo hizo parir Max Verstappen, al cabo el que entregó el título ganando más que nadie en un año que parecía perdido. Y tremendo 2025 para Franco Colapinto, aunque su rostro de piloto con hambre de pelea, diga lo contrario tras finalizar último la carrera final de Abu Dabi.

Norris hizo una gran carrera para justificar su título. Aunque fue superado (¿orden de equipo o atrevimiento de Oscar Piastri?) tras la largada, peleó duramente para abrochar el último puesto del podio que sabía lo consagraba.

Y todo eso porque se encontró con un durísimo Charles Leclerc, que no le hizo nunca fáciles las cosas y que amenazó claramente ese lugar que lo coronaba.

La oposición impensada para Lando Norris

Se pensaba que podía incomodarlo George Russell, pero fue el de Ferrari el que no lo dejó tranquilo casi nunca, excepto en las últimas vueltas cuando las gomas medias ya se le habían empezado a desgastar.

Norris hizo dos paradas en boxes, a diferencia de Verstappen y Piastri, y tras la primera mostró la pasta que debía tener para ser campeón.

>>Leer más: Máxima emoción en la definición de Abu Dabi, con Franco Colapinto de espectador

Se enfrascó en un duro trencito, donde superó a Kimi Antonelli y Carlos Sainz primero, y a Lance Stroll y Liam Lawson luego en un dos por uno espectacular. Inclusive soportó al neocelandés, que intentó recuperar la posición.

El momento de Abu Dabi: Yuki Tsunoda

Y enseguida, en la vuelta 23, apareció el morbo. Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen, no había parado y estaba tercero. Norris necesitaba esa posición para ser campeón y el japonés, con goma gastada, se la hizo difícil, provocando la polémica de la definición.

En su última carrera de Fórmula 1, Tsunosa le bárrió dos veces la pista y en la segunda vez inclusive hizo un segundo movimiento hacia su izquierda que obligó a Norris a irse fuera de los límites de pista para superarlo. Y la incógnita sobre si el inglés sería sancionado surcó el aire durante tres vueltas más.

Finalmente, la FIA le dio lógicos 5 segundos a Tsunoda y exoneró a Norris, entendiendo que no le quedó otra que irse de pista para pasarlo, viniendo ya lanzado a toda velocidad y sin chance de hacer otra maniobra.

>>Leer más: Franco Colapinto tuvo una mala clasificación en Abu Dabi y largará último

Sobre la vuelta 40 llegó la segunda parada de Leclerc, la primera de Piastri y un giro después la segunda de Norris, que volvía detrás del australiano pero delante del monegasco, que puso gomas medias contras las duras del McLaren.

De entrada Leclerc se le vino pero al cabo de unos giros Norris no solo estabilizó la diferencia sino que le terminaría sacando más de 7 segundos. Si lo hubieran sancionado por los de Tsunoda, hubiera quedado a resguardo igual.

El tercer puesto le permitió entonces ser campeón por dos puntos sobre Verstappen, que dejó su título a lo grande, ganando 8 GP, uno más que los pilotos de McLaren.

Muchos recordaron entonces que si Antonelli no hubiera cometido el error en ese último giro de Qatar, el campeón hubiera sido Max. Pero es cierto también que si hubiera dado esa situación, sin dudas Piastri hubiera dejado el segundo puesto a Norris.

Y con Franco Colapinto qué pasó

Todo eso se vivió en la definición del campeonato y en la punta de la carrera. En el otro extremo, los Alpine terminaron donde empezaron la carrera y donde estaban en la Copa de Constructores: últimos. Fue 19° Pierre Gasly y 20° Colapinto.

El argentino estuvo muy cerca de superarlo a Gasly, a quien habían sancionado con 5 segundos por exceder los límites de pista. Es más, al entrar al último giro, de estar a 7,5s de diferencia, quedó en un momento a 5s exactos. Pero en ese momento Colapinto debió dejar pasar a Piastri que le sacaba una vuelta y finalizó último.

“Gracias a Dios ya terminó el año”, dijo un resignado Colapinto, que no evaluó frente a la prensa de Abu Dabi, y con la adrenalina a full, que el balance fue bárbaro.

Las 18 carreras en que participó le permitieron asegurar la renovación para el 2026, en la que será su tercera temporada en F-1 pero la única en que lo hará como corresponde, desde el principio.

Pero además, Colapinto marcó un record en este 2025 en la Fórmula 1. Aunque no hizo toda la temporada, sino el 75% exacto de ella, fue uno de los dos únicos que finalizó todas las carreras en que largó. Excepto en Silverstone, donde no salió de boxes, siempre vio el final. George Russell fue el otro. El 2026, en la nueva F-1, lo espera. Por eso solo, un saldo espectacular.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto trabajará desde temprano con Alpine en la temporada 2026.

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Franco Colapinto circula en Abu Dabi delante de uno de los Sauber. El argentino solo fue mejor que Pierre Gasly.

Colapinto, arriba de Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen ante la prensa de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

La mirada de Franco Colapinto en el Alpine, con las esperanzas puestas en el 2026.

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Lo último

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

El dato se desprende del monitoreo de una red especializada que, desde hace unos meses, sumó a equipos del gobierno provincial para tener un detalle pormenorizado de la situación. Cuáles son las zonas más comprometidas en la provincia y qué acciones se están tomando
Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

Por Tomás Barrandeguy
La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Ovación
El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Por Gustavo Conti
Ovación

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

La Ciudad
Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: ¿Te parece divertido robar?
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: "¿Te parece divertido robar?"

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años
Policiales

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000