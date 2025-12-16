La Capital | Economía | alquileres

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

El Ceso publicó el informe de diciembre. Hubo aumentos interanuales de 65% en los alquileres monoambientes y de 50% y 66,7% en los de dos y tres ambientes

16 de diciembre 2025 · 21:09hs
El Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz (Ceso) evaluó la relación entre alquileres y salario mínimo.

El Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz (Ceso) evaluó la relación entre alquileres y salario mínimo.

Los aumentos interanuales de los alquileres en la ciudad de Rosario se ubicaron entre 50% y 67%, según el tipo de unidad. De esta forma, superaron ampliamente al índice de inflación durante 2025. Así lo señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe sobre el sector.

El Ceso reportó que los precios de oferta de alquileres de los monoambientes mostraron en diciembre un aumento interanual de 65% interanual, mientras que los de dos y tres ambientes aumentaron 50% y 66,7%, respectivamente.

En términos mensuales, en los monoambientes se observa una variación positiva de 3,1%, en los departamentos de dos ambientes de 5% y en los de tres ambientes de 9,1%. Todos valores que superaron significativamente la inflación esperada para el mismo período.

La mediana de los precios de monoambientes es de $ 330.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $ 420.000 y la de tres ambientes $ 600.000.

Salario vs alquiler

Teniendo en cuenta el precio de un departamento dos ambientes, un docente de grado debe destinar cerca del 56% de su sueldo solamente al pago del alquiler.

Los jubilados y jubiladas que tienen un ingreso de $ 410.880 deben gastar el 80,3% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. Por su parte los trabajadoresy las trabajadoras que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 334.800) destinan el 98,6% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.

En cuanto a la cantidad de departamentos ofertados, se observa un aumento del 9,9% con respecto a diciembre de 2024.

La inflación en Santa Fe

La inflación en la provincia de Santa Fe registró fue del 2,4% en noviembre, y de esta forma se ubicó por debajo del promedio nacional, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) este martes. En octubre había sido de 2,7%.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe acumula una suba del 29,7% en los once meses transcurridos de 2025 y de 32,8% interanual.

Si bien se ubicó ligeramente debajo del promedio nacional (2,5%)en la medición mensual, persiste una elevada dinámica de precios, especialmente impulsada por servicios y componentes esenciales de la canasta básica.

En Santa Fe el aumento del nivel general del 2,4% fue motorizado principalmente por los capítulos de atención médica y gastos para la salud, con un alza del 3,1%, y vivienda y servicios básicos que subió 3% junto a transporte y comunicaciones también con un 3%. Alimentos y bebidas registró un aumento del 2,6%.

