Sacudón en Red Bull: la salida que generó polémica en la Fórmula 1

Una de las figuras clave de la estructura de la escudería austríaca dejará su lugar tras una extensa y exitosa trayectoria en el equipo

Tras la histórica remontada de Max Verstappen, que quedó a un paso del título de la Fórmula 1 , Red Bull anunció la polémica salida de Helmut Marko, asesor de la escudería, que se retira del automovilismo . Los escándalos internos, el anuncio de los pilotos y la disputa de poder sacudieron a la estructura del equipo con este movimiento.

La salida del expiloto austríaco de 82 años marca el cierre de una era en Red Bull, con uno de los procesos más exitosos de la historia de la Fórmula 1 . A pesar de tener contrato para el próximo año y haber sido decisivo en la elección de los corredores, en los últimos días surgieron versiones de su salida, que finalmente fue confirmada este mediodía.

“He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los más de veinte años pasados en Red Bull han sido un camino extraordinario y extremadamente exitoso. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, expresó Marko en un comunicado de prensa de Red Bull.

Durante su estadía en el equipo, desde su llegada en 2005, Helmut se convirtió en una figura clave para la carrera de Verstappen , quien fue adoptado por su programa de jóvenes talentos y luego ascendido a la F1 con apenas 17 años. El austríaco acompañó todo el progreso del neerlandés hasta convertirse en tetracampeón mundial .

En esta temporada 2025, Marko fue señalado como uno de los impulsores del despido de Christian Horner, histórico CEO y jefe de Red Bull que tomó las riendas de Red Bull durante dos décadas. A su vez, lo apuntaron por el cambio interno de los pilotos y por sus polémicas intervenciones en el paddock.

Este lunes se realizaron reuniones en Abu Dhabi para determinar el nuevo camino de la estructura de Red Bull, en las cuales estuvo también el CEO deportivo Oliver Mintzlaff. Allí, se habría dado el acuerdo para la salida de Marko y el cambio importante en la dirección de ambos equipos.

La despedida de Helmut Marko de Red Bull

“Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso. Le deseo a todo el equipo que siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene”, concluyó el austríaco.

Por su parte, según detalló Motorsport, Mintzlaff aseguró que Marko “se acercó para aclarar su deseo de poner fin a su rol como asesor”, por lo que “lamentó profundamente su decisión” debido a que fue “una figura influyente durante más de dos décadas, y su partida marca el final de una era extraordinaria”.

“Después de una conversación larga e intensa, supe que debía respetar sus deseos, ya que tuve la impresión de que el momento le resultaba adecuado para dar este paso. Aunque su partida dejará un vacío significativo, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing pesan más”, afirmó el CEO deportivo sobre el austríaco.