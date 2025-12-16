La Capital | La Ciudad | taxistas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Catiltar advirtió un aumento de la demanda en Rosario por descuentos de Cabify y otras aplicaciones legales, pero pidió un ajuste de tarifa en marzo

16 de diciembre 2025 · 09:21hs
Los taxistas tienen más viajes pedidos por celular

Los taxistas tienen más viajes pedidos por celular, aunque la rentabilidad se desplomó.

El Concejo empezó a discutir un pedido de aumento de los taxistas de Rosario para afrontar la suba de costos en el segundo trimestre de 2026. Uno de los referentes del sector advirtió este martes el servicio actual es más barato que Uber y añadió: "Estamos reemplazando al colectivo".

El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, aseguró que el nivel de actividad creció gracias a los descuentos de las plataformas habilitadas por la Municipalidad. "La tarifa baja hasta un 35 por ciento. Es tremenda una de las aplicaciones que la está ofreciendo y no paramos de trabajar", comentó a través de LT8 en cuanto a la diferencia que ofrece Cabify.

El vocero de la entidad que representa a dueños de licencias apuntó que Movi Plus y Viajá Rosario también permiten acceder a un ahorro del 20 % con el celular. En cambio, Uber cobra mucho más caro por la "sobredemanda" dentro del circuito ilegal. Al respecto, explicó: "No tienen la cantidad de autos para sacar los viajes".

La diferencia de tarifa entre taxis y colectivos

"Antes, nuestro principal viaje estaba en la calle. Hoy repunta en estas aplicaciones", señaló Iantosca respecto del cambio en la actividad de los taxistas. El problema es que este esquema genera una rentabilidad "muy baja" o nula, e incluso advirtió que un dueño con choferes "literalmente tiene pérdidas".

Embed - TITULARES DE TAXIS PIDEN INCREMENTAR UN 25% LA TARIFA - JOSÉ IANSTOSCA

Si bien los descuentos atraen más viajes a través del teléfono móvil, el conductor es que el absorbe todos los descuentos que ofrecen las plataformas registradas por el municipio. En este sentido, el referente de Catiltar reconoció: "Con la baja demanda que veníamos teniendo, nos sirve".

>> Leer más: Uber: histórico acuerdo entre peones y titulares de taxis

"Hoy somos colectivos, somos un auto para que la gente vaya a trabajar", indicó el tesorero de la cámara de titulares. Así definió el uso creciente de Cabify y otras aplicaciones para armar recorridos con varias paradas, una opción que permite dividir el precio final entre varias personas.

Iantosca estimó que un viaje compartido tiene un costo promedio que oscila entre 4 y 5 mil pesos si se utilizan los descuentos cuando se pide por celular. Esto implica que cada persona puede pagar hasta $1.200 y gasta menos que los $1.580 del pasaje de colectivos. A continuación, concluyó: "El daño que se le hace al Transporte Urbano de Pasajeros es muy grande".

Los taxistas pidieron un aumento de tarifa del 25 por ciento

Frente a este crecimiento de la demanda sin rentabilidad y los próximos aumentos de costos, Catiltar pidió este lunes un aumento del 25% en la tarifa a partir del primero de marzo de 2026. La solicitud fue el tema principal de la reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos del Concejo Municipal de Rosario.

Los dueños de licencias pretenden que la suba se apruebe a fin de año en vez de postergar del debate hasta febrero. El plazo está directamente vinculado al incremento del 40% en la cuota del seguro automotor desde el primero de enero, pero no es el único factor que le quita rentabilidad a la actividad.

>> Leer más: Taxis: avanza la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

En segundo lugar, Iantosca anticipó que el metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) ascenderá a $850 en el primer trimestre de 2026. El precio actual en las estaciones de servicio varía entre 690 y 730 pesos, de manera que los titulares esperan un incremento mínimo del 16 por ciento durante el verano.

Por último, los dueños plantearon que el ajuste es necesario para afrontar la suba de los automóviles cero kilómetro. En este caso, indicaron que el valor promedio pasó de 27 a 35 millones de pesos en el caso del Fiat Cronos, uno de los vehículos más utilizados para renovar las unidades del servicio público.

Aumentos parciales y temor por la caída de la demanda

A la hora de recibir la solicitud, el concejal Pablo Gavira propuso implementar aumentos parciales y periódicos de acuerdo a la variación de la inflación. El periodista consideró que esto permitirá reducir el impacto negativo sobre la demanda de viajes.

Otra representante del oficialismo, Anahí Schibelbein, recordó que el boleto de colectivos no subirá hasta fin de año. "Mi preocupación es que se siga bajando gente del taxi”, manifestó. En la vereda opositora, el edil Antonio Salinas recordó que la tarifa vigente se fijó en julio con la unificación y así se abre un período de nueve meses sin ajustes.

Entre quienes están a favor de la actualización, Mariano Romero pidió una aplicación inmediata del aumento de la tarifa y añadió que el último estudio de costos corresponde a marzo. Después de la reunión, la comisión de Servicios Públicos dispuso un cuarto intermedio rumbo a la sesión de prórroga de este jueves.

Noticias relacionadas
Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: ya son más de 500 los inscriptos en la convocatoria nacional.

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El tiempo en Rosario: termómetro en ascenso

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

Adopción en Santa Fe. Unos 137 chicos esperan por una familia

Adopción en Santa Fe: cómo anotarse en el Ruaga para ser postulante

La Escuela de Oficios de la UNR consolida su propuesta

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: En privado me pidió disculpas. Se las acepté

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: "En privado me pidió disculpas. Se las acepté"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Catiltar advirtió un aumento de la demanda en Rosario por descuentos de Cabify y otras aplicaciones legales, pero pidió un ajuste de tarifa en marzo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela
La Ciudad

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay
Ovación

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Policiales
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

La Ciudad
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina