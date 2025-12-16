Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Catiltar advirtió un aumento de la demanda en Rosario por descuentos de Cabify y otras aplicaciones legales, pero pidió un ajuste de tarifa en marzo

El Concejo empezó a discutir un pedido de aumento de los taxistas de Rosario para afrontar la suba de costos en el segundo trimestre de 2026. Uno de los referentes del sector advirtió este martes el servicio actual es más barato que Uber y añadió: "Estamos reemplazando al colectivo" .

El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca , aseguró que el nivel de actividad creció gracias a los descuentos de las plataformas habilitadas por la Municipalidad. "La tarifa baja hasta un 35 por ciento. Es tremenda una de las aplicaciones que la está ofreciendo y no paramos de trabajar" , comentó a través de LT8 en cuanto a la diferencia que ofrece Cabify .

El vocero de la entidad que representa a dueños de licencias apuntó que Movi Plus y Viajá Rosario también permiten acceder a un ahorro del 20 % con el celular. En cambio, Uber cobra mucho más caro por la "sobredemanda" dentro del circuito ilegal . Al respecto, explicó: "No tienen la cantidad de autos para sacar los viajes".

"Antes, nuestro principal viaje estaba en la calle. Hoy repunta en estas aplicaciones" , señaló Iantosca respecto del cambio en la actividad de los taxistas. El problema es que este esquema genera una rentabilidad "muy baja" o nula, e incluso advirtió que un dueño con choferes "literalmente tiene pérdidas".

Si bien los descuentos atraen más viajes a través del teléfono móvil, el conductor es que el absorbe todos los descuentos que ofrecen las plataformas registradas por el municipio. En este sentido, el referente de Catiltar reconoció: "Con la baja demanda que veníamos teniendo, nos sirve".

"Hoy somos colectivos, somos un auto para que la gente vaya a trabajar", indicó el tesorero de la cámara de titulares. Así definió el uso creciente de Cabify y otras aplicaciones para armar recorridos con varias paradas, una opción que permite dividir el precio final entre varias personas.

Iantosca estimó que un viaje compartido tiene un costo promedio que oscila entre 4 y 5 mil pesos si se utilizan los descuentos cuando se pide por celular. Esto implica que cada persona puede pagar hasta $1.200 y gasta menos que los $1.580 del pasaje de colectivos. A continuación, concluyó: "El daño que se le hace al Transporte Urbano de Pasajeros es muy grande".

Los taxistas pidieron un aumento de tarifa del 25 por ciento

Frente a este crecimiento de la demanda sin rentabilidad y los próximos aumentos de costos, Catiltar pidió este lunes un aumento del 25% en la tarifa a partir del primero de marzo de 2026. La solicitud fue el tema principal de la reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos del Concejo Municipal de Rosario.

Los dueños de licencias pretenden que la suba se apruebe a fin de año en vez de postergar del debate hasta febrero. El plazo está directamente vinculado al incremento del 40% en la cuota del seguro automotor desde el primero de enero, pero no es el único factor que le quita rentabilidad a la actividad.

En segundo lugar, Iantosca anticipó que el metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) ascenderá a $850 en el primer trimestre de 2026. El precio actual en las estaciones de servicio varía entre 690 y 730 pesos, de manera que los titulares esperan un incremento mínimo del 16 por ciento durante el verano.

Por último, los dueños plantearon que el ajuste es necesario para afrontar la suba de los automóviles cero kilómetro. En este caso, indicaron que el valor promedio pasó de 27 a 35 millones de pesos en el caso del Fiat Cronos, uno de los vehículos más utilizados para renovar las unidades del servicio público.

Aumentos parciales y temor por la caída de la demanda

A la hora de recibir la solicitud, el concejal Pablo Gavira propuso implementar aumentos parciales y periódicos de acuerdo a la variación de la inflación. El periodista consideró que esto permitirá reducir el impacto negativo sobre la demanda de viajes.

Otra representante del oficialismo, Anahí Schibelbein, recordó que el boleto de colectivos no subirá hasta fin de año. "Mi preocupación es que se siga bajando gente del taxi”, manifestó. En la vereda opositora, el edil Antonio Salinas recordó que la tarifa vigente se fijó en julio con la unificación y así se abre un período de nueve meses sin ajustes.

Entre quienes están a favor de la actualización, Mariano Romero pidió una aplicación inmediata del aumento de la tarifa y añadió que el último estudio de costos corresponde a marzo. Después de la reunión, la comisión de Servicios Públicos dispuso un cuarto intermedio rumbo a la sesión de prórroga de este jueves.