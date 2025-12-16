La Capital | La Ciudad | Rosario

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La CATT y la CCC fueron recibidas en el Arzobispado. La Pastoral Social expresó su apoyo a la movilización de este jueves desde San Cayetano

16 de diciembre 2025 · 17:28hs
Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

Dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fueron recibidos en la sede del Arzobispado de Rosario por monseñor Eduardo Martín, arzobispo de la diócesis local, y por el padre Fabián Monte, responsable de la Pastoral Social.

El encuentro se desarrolló en un clima cordial y tuvo como eje el posicionamiento de la Iglesia rosarina frente a la situación social y laboral. Durante la reunión, las organizaciones sindicales y sociales manifestaron su conformidad con los términos del documento difundido por la Pastoral Social de Rosario, en el que se afirma que “los trabajadores son sujetos de derecho y no material descartable”.

Desde la CATT y la CCC destacaron especialmente ese concepto, al considerar que expresa una mirada crítica frente a las reformas que impulsa el gobierno nacional en materia laboral. En ese marco, las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento y bendición a la movilización que los trabajadores realizarán contra la reforma laboral.

>> Leer más: Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Marcha contra la reforma laboral en Rosario

La marcha está prevista para este jueves, con concentración a las 10 frente a la iglesia de San Cayetano y un acto central a las 12 en la plaza 25 de Mayo, en el centro de Rosario. Según se informó, la convocatoria busca visibilizar el rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral y reclamar políticas que garanticen derechos y condiciones dignas de trabajo.

Desde la Pastoral Social local ratificaron su preocupación por el impacto social de las reformas en debate y remarcaron la necesidad de que las políticas públicas tengan como eje la dignidad del trabajo y la inclusión social, en línea con la doctrina social de la Iglesia.

El comunicado de la Iglesia de Rosario

En medio de la fuerte polémica que atraviesa al país por la reforma laboral, la Pastoral Social de Rosario tomó la semana pasada una posición pública con un documento de alto contenido político, social y doctrinario, en el que reclama que cualquier modificación al régimen laboral parta del reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos y no como una variable de ajuste.

Todos los ciudadanos debemos involucrarnos y serán nuestros representantes quienes dictarán la ley correspondiente”, plantea el texto, que busca aportar al debate desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, aclarando que no ingresa en cuestiones técnicas ni partidarias, pero sí en los principios que deben regir cualquier transformación estructural del mundo del trabajo.

Uno de los pasajes más sensibles del documento señalaba que la informalidad laboral y el trabajo no registrado privan al trabajador de la seguridad social y constituyen una práctica injusta que debe erradicarse.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro bajó línea a sus ministros y funcionarios en la reunión de gabinete ampliado realizada en Rosario. 

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Fútbol Playa. Los canallas se quedaron con el torneo que se realizó en Paysandú y se trajeron la copa internacional. 

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

El nene está internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Cabaret Voltaire trajo un Martín Fierro de streaming a Rosario

Martín Fierro de streaming: qué pasó con la estatuilla de Cabaret Voltaire

Ver comentarios

Las más leídas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Lo último

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

El robo fue denunciado por un productor de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, que detectó el faltante durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho. La Sociedad Rural de Rosario alertó por el aumento de delitos en zonas rurales.

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino
Política

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Ovación
Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Policiales
Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

La Ciudad
Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar
La Ciudad

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado
INFORMACION GENERAL

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio