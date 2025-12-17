La Capital | Policiales | Patricio Serjal

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

La defensa del exfiscal regional de Rosario pidió la evaluación de una junta médica interdisciplinaria por el estado de salud del recluso

17 de diciembre 2025 · 13:18hs
Patricio Serjal fue condenado el viernes 7 de noviembre de 2025.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Patricio Serjal fue condenado el viernes 7 de noviembre de 2025.

La Justicia provincial rechazó este martes una solicitud de Patricio Serjal para salir de la cárcel tras haber sido condenado por corrupción en Rosario. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) se opuso al régimen de prisión domiciliaria por el incumplimiento de las normas dentro del penal y otros requisitos.

Fuentes oficiales confirmaron que el exfiscal regional tenía dos celulares en la Unidad Penitenciaria 6, ubicada sobre avenida Francia al 4800. De esta manera, el tribunal a cargo de la audiencia de revisión de medida cautelar desestimó el traslado fuera del complejo vecino a la Jefatura de Policía.

Serjal quedó detenido el último viernes 7 de noviembre, cuando lo declararon culpable como organizador de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino y otros delitos. Pasado un mes desde el fallo de primera instancia, su defensa solicitó una nueva evaluación de su estado de salud a cargo de una junta médica interdisciplinaria.

Patricio Serjal seguirá preso

El exfuncionario recibió una pena de 9 años de prisión efectiva en el juicio y también quedó inhabilitado en forma absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Otros cómplices como el empresario Leonardo Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad ya habían sido condenados tras haberse convertido en colaboradores dentro de la causa. En tanto, el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado en octubre de 2024.

Serjal asistió a las audiencias del debate oral y público en libertad. Luego de la sentencia quedó detenido dentro de una celda del complejo penitenciario cercano al barrio Acindar. Semanas más tarde, sus representantes legales plantearon que no está en condiciones de seguir alojado allí y pidieron una morigeración de la medida cautelar para que cumpla arresto domiciliario.

>> Leer más: Juicio a Patricio Serjal: "Se brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

El fiscal José Luis Caterina se expresó en desacuerdo con el planteo de la defensa y recordó que el recluso tenía dos teléfonos móviles entre sus pertenencias. Tras la presentación de ambas partes, los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Juan Ignacio Gasparini decidieron sostener la prisión preventiva efectiva.

El exjefe regional del MPA no es el único que recibió una condena efectiva al final del juicio. Un exempleado del organismo, Nelson Ugolini, también fue declarado culpable y el tribunal aceptó el pedido de una pena de 5 años tras las rejas.

¿Por qué condenaron a Patricio Serjal?

Serjal llegó al banquillo de acusados el 15 de septiembre pasado en un caso inédito de corrupción institucional en la provincia de Santa Fe. La máxima autoridad entre los fiscales del nuevo sistema procesal penal en Rosario fue señalada como un cómplice clave para proteger el funcionamiento de la red de juego clandestino que manejaba Peiti.

El exfuncionario de 48 años fue por primera vez detenido el 11 de agosto de 2020 en base a la investigación que iniciaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre la balacera que terminó con la vida del gerente bancario Enrique Encino en un balcón de City Center Rosario. Casualmente, la punta del ovillo para descubrir la conexión entre el homicidio y los organizadores de las apuestas fue un teléfono celular perteneciente a Maximiliano "Cachete" Díaz, ya condenado como instigador.

El jefe del MPA presentó la renuncia, estuvo bajo prisión preventiva y hasta principios de 2022 estuvo cumpliendo arresto domiciliario. Tres años y medio después, lo detuvieron por la condena que incluye los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por el cargo que ocupaba, omisión de persecución y peculado de servicios.

