Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Es un delantero con mucho poder de gol cuyo contrato se termina a fin de año. Esperan que confirme el pase después del 31 de diciembre

Maximiliano Silvera termina su contrato con Peñarol el 31 de diciembre. Central lo quería cuando todavía estaba Holan. Ahora, Nacional espera que se pase a sus filas.

Ariel Holan todavía era el director técnico de Central y nada hacía presumir que se fuera. Parecía que el club empezaba a moverse en el mercado de pases y entonces surgió un nombre, el de Maximiliano Silvera. El delantero quedaba libre en Peñarol y caía bien en Arroyito.

No ocurrió hace un año, sino hace apenas días. Hoy, Holan ya no está en Central, el club ya eligió a su sustituto (Jorge Almirón) y el interés por el uruguayo es pura historia. En el fútbol, se sabe, algunas cosas suelen ser así de efímeras.

El delantero que llegó a Peñarol hace dos temporadas, jugó dos ediciones de la Copa Libertadores (en 2024 fue semifinalista) y marcó 30 goles en 90 partidos, tenía contrato con el Carbonero hasta el 31 de diciembre.

Leer más: Central: el volante ofensivo que Jorge Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo

La despedida de Silvera en Peñarol

Silvera empezó a negociar su renovación con Peñarol hace varios meses, pero el jugador y el club nunca llegaron a un acuerdo sobre los términos del nuevo vínculo. El tiempo fue pasando y hace unos días el futbolista finalmente anunció su despedida, con una carta pública en la que dio a entender que a Peñarol no le interesaba retenerlo.

Lo extraño es que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, siempre quiso retenerlo y así se lo hizo saber a los directivos, que claramente no hicieron lo necesario para cumplir con el deseo del director técnico.

Lo extraño es que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, siempre quiso retenerlo Lo extraño es que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, siempre quiso retenerlo

Esto sucedió justo en los días en que Central mostró interés por el delantero y supuestamente hasta le hizo un ofrecimiento formal para que viniera a Arroyito. Hubo otro equipo, Universidad de Chile, que se fijó en el uruguayo, pero rápidamente quedó fuera de carrera.

Leer más: Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Nacional espera su respuesta

En paralelo, en Uruguay crecía un rumor que armó revuelo entre los hinchas de los dos clubes más grandes del país: Peñarol y Uruguay. El runrún decía que Silvera podía continuar su carrera en el Tricolor y hasta se publicaron viejos posteos suyos que supuestamente probaban que es hincha de ese equipo.

Ahora la novedad es que finalmente los rumores tenían visos de realidad, ya que Silvera jugará en Nacional. "Estamos en situación de espera. Nacional hizo fue una oferta y espera una devolución que será en enero, una vez que termine contrato", dijo en una entrevista un directivo del Tricolor. Y añadió: "Tiene que definirlo el jugador".

En Uruguay se descarta que, en caso de concretarse, este pase de Silvera de Peñarol a Nacional reavivará la rivalidad y el encono entre ambas hinchadas. Es que, aunque hay en la historia casos de futbolistas que pasaron directamente de un club al otro, en la época de las redes sociales este tendría mucho más repercusión y generará más debate.