Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

El gobierno de Santa Fe ofreció una fuerte suma de dinero a cambio de información sobre el homicidio de Valentín Fernández en la zona sur de Rosario

17 de diciembre 2025 · 08:34hs
La recompensa se lanzó a casi dos años de los últimos allanamientos de la causa.

La recompensa se lanzó a casi dos años de los últimos allanamientos de la causa.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia lanzó este martes una nueva recompensa para esclarecer el crimen de Valentín Fernández. De esta manera se actualizó el pedido de colaboración que hizo la Fiscalía Regional de Rosario hace ocho meses, cuando se difundió un video de los responsables del homicidio del adolescente cerca del barrio Itatí.

El gobierno santafesino estableció un pago de 16 millones de pesos a quienes colaboren con la investigación del asesinato perpetrado casi dos años atrás en la zona sur de la ciudad. Desde el inicio de la pesquisa no se reportaron personas detenidas o imputadas por la muerte del joven de 17 años.

La resolución 3575/2025 suma un nuevo expediente a una lista de casi 40 recompensas por homicidios sin resolver en Rosario y el resto de la provincia. En algunos casos ya hay personas acusadas, pero la causa sigue abierta. Inicialmente la compensación era de $ 8.000.000, pero el monto se duplicó de manera oficial a partir de mediados de octubre.

¿Cómo cobrar la recompensa?

El dinero ofrecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe le corresponde a cualquier persona que aporte datos relevantes sobre el asesinato de Valentín Nicolás Fernández. Las autoridades habilitaron el contacto a través del 911 o mediante un correo electrónico dirigido a [email protected], para comunicarse con testigos. Además es posible ir a colaborar a cualquiera de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

La recompensa de 16 millones de pesos se paga tras el análisis de un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos sobre la declaración. La identidad se mantiene bajo reserva incluso después del cierre del proceso penal. Asimismo, el dinero puede repartirse entre dos o más personas y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información provista.

Una vez que se comprobó la validez de los datos, el Estado paga en efectivo y garantiza el "total anonimato" de quienes reciben el dinero junto con una constancia notarial de la escribanía del gobierno. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, definió la compensación de una manera sencilla: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

¿Cómo fue el crimen de Valentín Fernández?

El asesinato de Valentín Nicolás Fernández ocurrió durante la tarde del jueves 28 de diciembre 2023, cuando lo balearon en una vivienda ubicada sobre el pasaje 1231 al 2500. Se trata de una pequeña calle que une Martín Rodríguez y Pueyrredón en la manzana delimitada por Mr. Ross y Juan Canals.

Vecinos del barrio Itatí denunciaron el ataque alrededor de las 17 a través del 911. Mientras tanto, la víctima fue trasladada en forma particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció minutos después del ingreso debido a múltiples heridas.

Embed - Solicitud de colaboración | Identificación de personas en el homicidio de víctima Valentín Fernandez

En primera instancia, la fiscal María de los Ángeles Granato planteó la hipótesis de un homicidio cometido al menos por dos delicuentes. Los agresores iban a bordo de una motocicleta y parte de su recorrido quedó registrado en video por una cámara montada sobre Mr. Ross al 2600.

Los investigadores sospechan que ambos delincuentes llegaron a una casa del pasaje a bordo del rodado. En ese momento, uno de ellos se bajó y abrió fuego hacia el interior de la vivienda a través de una ventana. Después, ambos escaparon de la zona sin ser identificados.

