Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

El presidente de la Federación Universitaria Argentina, el rosarino Joaquín Carvalho, expresó su preocupación por el dictamen de la comisión de Presupuesto que plantea derogar la ley de financiamiento de las altas casas de estudio

17 de diciembre 2025 · 14:50hs
Presupuesto 2026. Joaquín Carvalho

Presupuesto 2026. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, anticipó un año dificil para la universidad argentina.

A través de un comunicado conjunto, rectores, sindicatos y estudiantes manifestaron su preocupación ante el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto, que en uno de sus artículos (el 75) deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas aprobadas y promulgadas este año, aunque no ejecutadas por el gobierno nacional.

"Exhortamos a las y los legisladores que nos acompañaron —comprendiendo nuestras preocupaciones y la manifestación contundente de la sociedad argentina— en los debates legislativos que permitieron sostener una ley clave para el funcionamiento universitario a que mantengan su posición", señalaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

La Cámara de Diputados de la Nación tratará hoy el Presupuesto 2026, tras obtener dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Haciendo. Pero el tema más controvertido que se conoció ayer fue la inclusión de un artículo por el cual el gobierno dispuso la derogación de las leyes que habían sido ampliamente debatidas y que el Congreso había ratificado a pesar de los vetos del presidente Javier Milei.

"Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual", agrega el comunicado conjunto, que advierte que "con la gravedad del caso y el tiempo suficiente, que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026".

Preocupación por el financiamiento

"Fue una sorpresa para todos, nos desayunamos con esto ayer", alertó a La Capital Joaquín Carvalho, presidente de la FUA. En este sentido, destacó el comunicado conjunto con rectores y sindicatos, que se mantienen en estado de alerta y con chances de realizar otro tipo de acciones, dependiendo de la suerte del dictamen en el Congreso.

Este martes el diputado nacional del bloque libertario por La Pampa, Adrián Ravier, defendió en la Comisión de Presupuesto la derogación de la ley de financiamiento de la educación superior. En este sentido, argumentó que la norma "no tenía fuentes de financiamiento" y que significaba "un gasto del 2% del PBI". Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló en septiembre pasado que el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.

Salarios por debajo de la inflación

Carvalho advirtió que la ley de financiamiento implica garantizar los gastos de funcionamiento mínimos para las universidades, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes. "La realidad es que hubo una oferta salarial que no alcanza a cubrir la inflación. O sea, tenemos cero déficit fiscal pero a la hora de discutir salarios están por debajo de la inflación proyectada", apuntó.

Para el estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y titular de la FUA, de aprobarse el presupuesto sin modificaciones "compromete el 2026" y que "no hay chance de que sea un año normal con estos parámetros de un presupuesto a la baja". Semanas atrás, el rector de la UNR Franco Bartolacci aseguró que el 75 % de los docentes de la universidad cobra menos de 600 mil pesos por mes.

Respecto del cuestionado artículo 75, dijo que de aprobarse traerá pedidos de inconstitucionalidad, ya que según la ley de administración financiera, la ley de presupuesto no puede derogar una preexistente, como la de financiamiento universitaria.

