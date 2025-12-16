La Capital | Policiales | Granadero Baigorria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

El ataque ocurrió en Pasaje El Trébol. La víctima recibió dos disparos y fue dada de alta. Fue detenido junto a una joven

16 de diciembre 2025
Un hombre resultó herido de bala este martes por la tarde en Granadero Baigorria y, en el marco del procedimiento policial, dos jóvenes quedaron aprehendidos luego de que se secuestrara una mochila con casi 500 dosis de cocaína.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.45 en Pasaje El Trébol, a la altura de una cancha de fútbol, donde personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II intervino tras un llamado por una persona herida por arma de fuego.

Según indicaron fuentes policiales, el propio herido relató que se encontraba en el lugar con la intención de comprar una propiedad cuando, en circunstancias que se investigan, personas de identidad desconocida efectuaron disparos contra él. Como consecuencia, recibió dos impactos: uno en la espalda y otro en una mejilla. El hombre fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

>> Leer más: Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Durante el procedimiento, una vecina se acercó a los efectivos y señaló que una mujer que acompañaba al herido arrojó una mochila hacia el interior de una vivienda al advertir la presencia policial. Al secuestrar el bolso, los agentes hallaron en su interior unas 500 dosis de cocaína.

La detención de los dos jóvenes

A partir de ese hallazgo, la policía procedió a la aprehensión de una joven identificada como G. Diana Evelin, de 18 años. En el mismo operativo también fue aprehendido T. Juan Jaime, de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

En una ampliación del parte oficial, se indicó que el hombre herido fue dado de alta médica y posteriormente trasladado a la seccional 24ª, donde quedó demorado en el marco de la investigación.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso que ambos involucrados continúen en calidad de aprehendidos, se realicen las tareas de rigor en relación al secuestro de estupefacientes y que la comisaría de jurisdicción eleve una nueva consulta una vez concluidas las actuaciones.

