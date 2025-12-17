La Capital | Información General | estafas

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Romina Enríquez admitió su adicción al juego y que perdió en el casino la plata que estaba destinada al festejo de su hijo y compañeros de división en una escuela de Misiones

17 de diciembre 2025 · 16:36hs
Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El escándalo alrededor de Romina Enríquez, la madre que reconoció haber perdido $17.800.000 en el casino de Misiones y dejó a 35 estudiantes al borde de quedarse sin su fiesta de egresados, sigue sumando capítulos. Ahora, revelaron que ya había estado involucrada en otros casos similares.

“Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, reveló Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas, en diálogo con Red Ciudadana.

Según el testimonio, la acusada se ocupó de administrar los fondos porque “tenía contactos con los servicios y en teoría ya tenía experiencia (con la organización de eventos). Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también".

La estafa que salió a la luz el día de la fiesta

El escándalo explotó el viernes, horas antes de la recepción. “Desde la escuela me llamaron porque los dueños del salón buscaban a los padres responsables: el evento estaba suspendido. Ahí me enteré de que esta señora nunca había pagado más que la seña”, relató Mónica. El dinero, según la misma acusada admitió después, lo gastó apostando.

casino

“La mayoría de los padres llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo familias que hasta vendieron cosas para juntar la plata”, lamentó la vocera del grupo.

Una carrera contrarreloj para salvar la fiesta

Con la fiesta en riesgo, los padres se reunieron de urgencia con los dueños del salón. Así lograron un acuerdo para hacer el evento igual, aunque con un presupuesto mucho más ajustado: $10 millones por salón, sonido y decoración.

El catering original quedó descartado y cada familia llevó la comida. “Acordamos que todas las mesas tuvieran la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también pagamos seguridad y otros servicios”, detalló Mónica.

El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda si las familias no podían pagar.

La acusada tenía antecedentes, pero nadie la denunció

Tras la denuncia, empezaron a aparecer otras situaciones similares cometidas por la mujer. “No era esa suma de dinero, entonces la gente no hacía la denuncia. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos”, sostuvo Mónica.

Ahora, más familias se acercaron a la comisaría para presentar comprobantes y sumarse a la causa penal iniciada contra la denunciada por el delito de administración fraudulenta. La Justicia deberá determinar el monto total de la estafa, que podría ser aún mayor.

Más allá del golpe económico, el daño emocional fue enorme. “No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante. Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”, cerró Mónica.

Noticias relacionadas
El santuario brasileño acogió a la elefanta Kenya como parte de su programa de recuperación y socialización para elefantes procedentes de zoológicos (Crédito: Prensa gobierno de Mendoza)

Murió Kenya, la elefanta africana que había sido trasladada desde Mendoza al Santuario de Brasil

Chat de padres. La mujer confesó que el dinero recaudado lo perdió en apuestas: Tengo problemas con el casino. 

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se conoció la fecha de pago del aguinaldo para los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Dos docentes argentinos quedaron entre los 50 mejores del mundo 

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado
OVACIÓN

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Verón, crítico contra Central y la AFA: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral