Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

R.A.G. de 21 años y oriundo de Misiones formaba parte del escuadrón encargado de la seguridad en Olivos. La Policía Federal sigue trabajando en el lugar

16 de diciembre 2025 · 16:44hs
La Policía Federal investiga la muerte del soldado del Ejército argentino, R.A.G., que este martes fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza dentro de la Quinta de Olivos, donde cumplía la guardia de seguridad. Las primeras hipótesis refuerzan la teoría del suicidio, pero las fuerzas de seguridad federales siguen trabajando en la residencia presidencial.

Las primeras hipótesis de la División de Homicidios de la Policía Federal indican que R.A.G., de 21 años, se suicidó. Según fuentes oficiales, junto al cuerpo se halló una carta, presuntamente redactada por el joven soldado que tenía como destinatarios a sus camaradas del ejército y su familia.

R.A.G. tenía 21 años y era oriundo de Misiones. Llegó a la Quinta de Olivos como parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Ganaderos a Caballo, que se encarga de la seguridad de la residencia presidencial. Cada día de trabajo lo rendía a la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, una oficina conducida por Karina Milei.

En el escrito que encontraron las fuerzas de seguridad federales, el joven había detallado una gran cantidad de deudas y según su perfil comercial y crediticio mantenía deudas con bancos y billeteras virtuales por casi 2 millones de pesos. “La carta es un texto para despedirse de su familia y de sus ‘camaradas’ donde explica, palabras más, palabras menos, que tenía problemas económicos”, detalló La Nación según confirmó una fuente que participa de la investigación.

Qué se sabe de la muerte del soldado

Por razones de jurisdicción, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó el caso y ordenó la intervención de la Policía Federal. En las primeras horas de la investigación, se determinó que el disparo que terminó con la vida de R.A.G. fue un FAL.

El cadáver fue hallado dentro de uno de los puestos internos de control y el arma estaba junto al cuerpo. Toda esta información fue recabada por la División Unidad Operativa Federal de San Isidro.

El hecho habría ocurrido entre las 5.15 y las 5.30 de este martes. Sus compañeros se dieron cuenta que R.A.G. había dejado de reportase por lo que se acercaron a su puesto de control.

Los esfuerzos de los equipos médicos de emergencia fueron en vano ya que R.A.G. yacía sin vida. Según confirmaron desde Casa Rosada, Javier Milei estaba en la Quinta de Olivos cuando sucedió el trágico hecho.

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

El robo fue denunciado por un productor de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, que detectó el faltante durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho. La Sociedad Rural de Rosario alertó por el aumento de delitos en zonas rurales.

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

