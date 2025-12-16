Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

El presidente argentino se reunió en la Casa Rosada con el triunfador en el balotaje en Chile. Economía, seguridad y migraciones, en la agenda bilateral

El presidente Javier Milei recibió este martes al electo mandatario de Chile, José Antonio Kast , en la Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre ambas naciones.

Al término del encuentro, Kast se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

Milei felicitó al candidato del Partido Republicano por la contundente victoria sobre la oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.

A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 resaltaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

image

Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el 11 de marzo próximo.

De la primera reunión participaron la secretaria General de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.

La agenda entre Javier Milei y José Antonio Kast

En el primer encuentro desde que Kast fue elegido presidente, ambos dirigentes trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Primera Magistratura y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

>> Leer más: Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

“Con ese objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de ambos países”, señalaron en la administración libertaria a través de un comunicado de prensa.