La Capital | Política | Milei

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

El presidente argentino se reunió en la Casa Rosada con el triunfador en el balotaje en Chile. Economía, seguridad y migraciones, en la agenda bilateral

16 de diciembre 2025 · 20:35hs
El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. 

El presidente Javier Milei recibió este martes al electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre ambas naciones.

Al término del encuentro, Kast se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

Milei felicitó al candidato del Partido Republicano por la contundente victoria sobre la oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.

“Un ejemplo”, respondió el chileno, que elogió además “la defensa ferrea” que profesa Karina Milei al jefe del Estado.

A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 resaltaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

image

Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el 11 de marzo próximo.

De la primera reunión participaron la secretaria General de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.

La agenda entre Javier Milei y José Antonio Kast

En el primer encuentro desde que Kast fue elegido presidente, ambos dirigentes trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Primera Magistratura y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

>> Leer más: Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

“Con ese objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de ambos países”, señalaron en la administración libertaria a través de un comunicado de prensa.

Noticias relacionadas
José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile y la derecha se consolida en América Latinaq

Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

Javier Milei avanza sin detenerse.

Con la lengua afuera

El titular de la Corte Suprema de Justicia nacional, Horacio Rosatti; y el presidente Javier Milei.

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia: "Horror"

Ver comentarios

Las más leídas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Lo último

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Fue un Cromañón sanitario: Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

"Fue un Cromañón sanitario": Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

"Fue un Cromañón sanitario": Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Hijos, madres, esposas, maridos y allegados se juntaron en la explanada del Monumento a la Bandera para hacer sentir su reclamo. Fue un emotivo acto

Fue un Cromañón sanitario: Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Por Gonzalo Santamaría
El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Ovación
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez
OVACIÓN

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Policiales
Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

La Ciudad
Fue un Cromañón sanitario: Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue un Cromañón sanitario": Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud
LA CIUDAD

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa
La Ciudad

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad
POLICIALES

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral
Economía

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares
La Ciudad

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado
INFORMACION GENERAL

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía