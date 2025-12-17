Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

El presidente publicó una polémica imagen en Instagram y después la borró. De todos modos, ya era tarde y Brasil estalló contra el primer mandatario argentino

A escasos tres días de la reunión semestral de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, donde está prevista la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea , los vínculos entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el de Javier Milei vuelven a tensarse.

No se trató, esta vez, de alguna disputa cara a cara entre ambos presidentes, separados por un océano ideológico y con un vínculo desde el inicio marcado por la frialdad, con picos de insultos y respuestas airadas. Un posteo en la red social Instagram con el mapa del continente americano, que describe a Brasil y otros países como Venezuela y Colombia como una inmensa favela (villa miseria), fue difundido por el presidente Milei y generó una durísima reacción de uno de los hombres más cercanos a Lula da Silva, el secretario general Guilherme Boulos.

En ese esquema, Brasil fue uno de los países que quedaron del lado negativo del mapa, representado gráficamente con favelas. También aparecieron en esa categoría Uruguay, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. En contrapartida, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador figuraban con imágenes futuristas o de prosperidad.

Aunque la historia tuvo una duración limitada, el impacto fue inmediato. Los principales medios brasileños recogieron el episodio y lo interpretaron como una provocación directa. O Globo y Folha de São Paulo dedicaron títulos y artículos completos al posteo presidencial, subrayando la comparación entre Brasil y una gran favela frente a una Argentina “del futuro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/folha/status/2000968659678757232&partner=&hide_thread=false Brasileiros reagem a post de Milei lembrando de pobreza na Argentinahttps://t.co/knIuFKG7uJ — Folha de S.Paulo (@folha) December 16, 2025

La reacción no se limitó a los medios. Miles de usuarios brasileños inundaron la cuenta de Milei con comentarios críticos, burlas y comparaciones económicas, generando una oleada de respuestas que amplificó la controversia más allá del ámbito político.

Un ministro de Brasil estalló contra Milei

Pero el cruce más fuerte llegó desde el propio gobierno de Brasil. Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y una de las incorporaciones recientes al gabinete de Lula, publicó un mensaje durísimo contra el mandatario argentino. En su descargo, calificó el posteo como un ataque al pueblo brasileño y lo definió como “vergonzoso”, además de asociarlo con lo que consideró una expresión típica de la ultraderecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuilhermeBoulos/status/2000952075644244106&partner=&hide_thread=false Vergonhoso o ataque do presidente da Argentina ao povo brasileiro. Parece mais uma alucinação de quem se aconselha com vozes do além para tentar governar um país. Milei é a cara da extrema-direita: estupidez e preconceito. pic.twitter.com/3BFBtJJwU1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 16, 2025

“Milei representa estupidez y prejuicio”, escribió Boulos, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en un mensaje que rápidamente ganó difusión y respaldo en redes sociales.

El episodio ocurre en un momento delicado de la agenda regional. Este viernes está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde los presidentes del bloque buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Por ahora, la presencia de Javier Milei en ese encuentro no está confirmada, pero el clima político previo ya quedó marcado por el malestar expresado por funcionarios del gobierno brasileño. Una vez más, una publicación digital del presidente argentino trascendió las redes y abrió un nuevo frente de tensión diplomática en la región.