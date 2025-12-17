La Capital | Política | posteo

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

El presidente publicó una polémica imagen en Instagram y después la borró. De todos modos, ya era tarde y Brasil estalló contra el primer mandatario argentino

17 de diciembre 2025 · 17:08hs
Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

A escasos tres días de la reunión semestral de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, donde está prevista la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, los vínculos entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el de Javier Milei vuelven a tensarse.

No se trató, esta vez, de alguna disputa cara a cara entre ambos presidentes, separados por un océano ideológico y con un vínculo desde el inicio marcado por la frialdad, con picos de insultos y respuestas airadas. Un posteo en la red social Instagram con el mapa del continente americano, que describe a Brasil y otros países como Venezuela y Colombia como una inmensa favela (villa miseria), fue difundido por el presidente Milei y generó una durísima reacción de uno de los hombres más cercanos a Lula da Silva, el secretario general Guilherme Boulos.

En ese esquema, Brasil fue uno de los países que quedaron del lado negativo del mapa, representado gráficamente con favelas. También aparecieron en esa categoría Uruguay, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. En contrapartida, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador figuraban con imágenes futuristas o de prosperidad.

mile2

Aunque la historia tuvo una duración limitada, el impacto fue inmediato. Los principales medios brasileños recogieron el episodio y lo interpretaron como una provocación directa. O Globo y Folha de São Paulo dedicaron títulos y artículos completos al posteo presidencial, subrayando la comparación entre Brasil y una gran favela frente a una Argentina “del futuro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/folha/status/2000968659678757232&partner=&hide_thread=false

La reacción no se limitó a los medios. Miles de usuarios brasileños inundaron la cuenta de Milei con comentarios críticos, burlas y comparaciones económicas, generando una oleada de respuestas que amplificó la controversia más allá del ámbito político.

Un ministro de Brasil estalló contra Milei

Pero el cruce más fuerte llegó desde el propio gobierno de Brasil. Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia y una de las incorporaciones recientes al gabinete de Lula, publicó un mensaje durísimo contra el mandatario argentino. En su descargo, calificó el posteo como un ataque al pueblo brasileño y lo definió como “vergonzoso”, además de asociarlo con lo que consideró una expresión típica de la ultraderecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuilhermeBoulos/status/2000952075644244106&partner=&hide_thread=false

“Milei representa estupidez y prejuicio”, escribió Boulos, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en un mensaje que rápidamente ganó difusión y respaldo en redes sociales.

El episodio ocurre en un momento delicado de la agenda regional. Este viernes está prevista una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde los presidentes del bloque buscarán avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Por ahora, la presencia de Javier Milei en ese encuentro no está confirmada, pero el clima político previo ya quedó marcado por el malestar expresado por funcionarios del gobierno brasileño. Una vez más, una publicación digital del presidente argentino trascendió las redes y abrió un nuevo frente de tensión diplomática en la región.

Noticias relacionadas
José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

La Casa Gris ya tiene los nombres para la Corte Suprema.

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. 

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado
OVACIÓN

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Verón, crítico contra Central y la AFA: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral