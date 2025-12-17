Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El municipio presentará un combo de 8 productos artesanales a precio accesible y anunciará el calendario de 27 ferias especiales de Navidad

La canasta navideña llamada "Canasta Rosarina" estará compuesta por productos artesanales y sin conservantes, elaborados por manos rosarinas

En la previa de los festejos de fin de año, la Municipalidad de Rosario presenta la canasta navideña con productos artesanales y sin conservantes , elaborados por manos rosarinas . Este jueves 18 de diciembre, de 9 a 14 horas , será su lanzamiento y se podrá adquirir a tan sólo $12.000 en Córdoba y Corrientes . El viernes 19 , en el mismo horario, se extenderá la venta.

La “Canasta Rosarina” está compuesta por 8 artículos elaborados por emprendedores locales de la economía social : incluye pan dulce, budín, nueces, maní con chocolate, praliné, lengüitas, turrón de arroz y pionono . A su vez, sumando $3.000 , se podrá añadir a la compra el combo ideal para preparar uno de los clásicos de la sobremesa navideña , como es la ensalada de frutas . El mismo está compuesto por 2 manzanas, 2 duraznos, 2 naranjas y 2 bananas .

La propuesta estará disponible tanto el jueves 18 como el viernes 19 de diciembre , en dos puntos de la ciudad : Córdoba y Corrientes y Mercado del Centro de la Plaza Montenegro (San Luis y San Martín) . Ambos espacios estarán ofreciendo la canasta de 9 a 14 horas , o hasta agotar stock . Se podrán adquirir un máximo de hasta 4 (cuatro) canastas por persona .

Calendario navideño

Por otra parte, el municipio tendrá un calendario navideño repleto de propuestas en toda la ciudad. El objetivo es poder acercar a los vecinos productos artesanales, de calidad y a precios justos, por lo que habrá ferias en más de 15 barrios de la ciudad. Entre ellas, se destacan la Feria Navideña Nocturna, que será el sábado 20 de diciembre de 17 a 23 en Balcarce y el río. Así como la Feria Especial de Navidad, que tendrá lugar el lunes 22 y martes 23 de diciembre de 10 a 18 en plaza Sarmiento, siendo esta una oportunidad perfecta para encontrar los regalos para estas fiestas.

Este sábado 20 por la noche, además de las ferias de los emprendedores, habrá propuestas para toda la familia. El chef rosarino Emiliano Molina dictará una clase de cocina en vivo para todos los presentes. Por otro lado, también habrá marcas gastronómicas invitadas, como La Fresca, Don Pizza, Mosto e Hijos del Río. Además, habrá un stand navideño para llevarse de recuerdo una foto con Papá Noél, mientras que el cierre musical estará a cargo de la banda Zahori.

Tanto la Feria Navideña Nocturna como la Feria Especial de Navidad, contarán con la participación de más de 500 emprendedores locales que ofrecerán productos únicos, con sello rosarino y de todos los rubros que componen la red de Ferias y Mercados. Entre los que se encuentran: indumentaria, gastronomía, bijou, carpintería, marroquinería, deco hogar, plantas y jardín, impresión 3D, sublimación, alimentación saludable, objetos de diseño, y muchas opciones más.

Economía social

Las ferias de la economía social se destacan no sólo por la calidad de sus productos, hechos a mano por emprendedores rosarinos, sino por la variedad de ofertas que se pueden encontrar en los distintos puntos de venta durante estas fechas especiales. Tal es así que, entre algunas de las promociones para esta Navidad, es posible mencionar los box de cookies navideñas, que consisten en elegantes cajas de 4 unidades, al costo de $5.500. O bien, las macetas vintage de gran tamaño, que se ofrecen a 2 x $2.500; los combos que incluyen neceser y llavero a sólo $4.500; o los portaespirales de chapa con pintura horneada e intervenidos en vidrio, a $10.000.

Este año, como novedad, también se suma una feria de diseño creativo en el recientemente inaugurado Mercado del Río. La cita será este viernes 19, de 18 a 00 horas. El Mercadito Navideño de “Somos Creativos” llega a Presidente Roca y el río con 42 emprendimientos rosarinos. Asimismo, se podrán disfrutar las propuestas gastronómicas presentes en los 9 locales del flamante espacio: La Bodeguita, Cero 341, Hijos del Río, Mosto, Hay Pique, Río Helados, Empanadas y Punto, Invasión Chipá y Almu. Además, habrá intervenciones artísticas y música en vivo.

El calendario completo

Jueves 18

• Feria Plaza Sarmiento - De 9 a 13 horas en San Luis y Entre Ríos

• Feria Plaza López - De 9 a 13 y de 16 a 20 horas en Pellegrini y Laprida

• Feria Autogestiva Creamos para Vos - De 9 a 17 horas en plaza San Martín (Córdoba y Moreno)

Viernes 19

• Feria Plaza San Martín - De 9 a 13 y de 14 a 19 horas en Córdoba y Moreno

• Feria Plaza Alberdi - De 9 a 13 horas en Bv. Rondeau y Av. Puccio

• Mercadito Navideño “Somos Creativos” - De 18 a 00 horas en el Mercado del Río (Pte. Roca y el río)

Sábado 20

• Feria Plaza Sarmiento - De 9 a 13 horas en San Luis y Entre Ríos

• Feria 4 Plazas - De 16 a 20 horas en Mendoza y Provincias Unidas

• Feria Navideña Nocturna - De 18 a 23 horas en Balcarce y el río

Domingo 21

• Feria La Pérgola - De 10 a 19 horas en Moreno y el río

• Feria Plaza Suecia - De 9 a 13 horas en Bv. Oroño y Rivadavia

• Feria 4 Plazas - De 16 a 20 horas en Mendoza y Provincias Unidas

• Feria Rosarigasina - De 17 a 22 horas en el Parque Nacional a la Bandera

Lunes 22

• Feria Especial de Navidad - De 10 a 18 horas en Plaza Sarmiento

• Feria Autogestiva Creamos para Vos - De 9 a 17 horas en Plaza San Martín (Córdoba y Moreno)

• Feria Autogestiva Azcuénaga - De 17 a 22 horas en las 4 Plazas (Mendoza y Provincias Unidas)

• Feria Autogestiva Refinería - De 18 a 22 horas en Plaza Alberdi (Bv. Rondeau y Av. Puccio)

• Feria Autogestiva La Colmena - De 9 a 14 horas en San Martín y Ayolas

• Feria Autogestiva La Yrigoyen - De 16 a 21 horas en San Martín y Ayolas

Martes 23

• Feria Especial de Navidad - De 10 a 18 horas en Plaza Sarmiento

• Feria del Sur - De 9 a 13 horas en San Martín y Ayolas

• Feria Autogestiva Creamos para Vos - De 9 a 17 horas en Plaza San Martín (Córdoba y Moreno)

• Feria Autogestiva Azcuénaga - De 17 a 22 horas en 4 Plazas (Mendoza y Provincias Unidas)

• Feria Autogestiva Refinería - De 18 a 22 horas en Plaza Alberdi (Bv. Rondeau y Av. Puccio)

• Feria Autogestiva La Colmena - De 17 a 21 horas en San Martín y Ayolas

Miércoles 24

• Feria Plaza San Martín - De 9 a 13 y de 14 a 19 horas en Córdoba y Moreno

• Feria Autogestiva La Colmena - De 9 a 14 horas en San Martín y Ayolas

