La cadena hotelera Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Desarrollarán departamentos con servicios hoteleros de lujo para viajeros, en un complejo que incluirá además otros atractivos. Toda la información

17 de diciembre 2025 · 10:28hs
Una cadena hotelera de renombre internacional eligió a Rosario para instalar una propuesta premium. Gotel Hotel Management y Glupal S.A., en colaboración con Marriott International Inc., anunciaron la firma de Brickton Apartments by Marriott Bonvoy en Rosario, la primera propiedad de la marca en Argentina y el primer establecimiento de Marriott en la provincia de Santa Fe. Su apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026 y propone un concepto moderno de hospitalidad en el emblemático Parque Urquiza, en pleno Barrio Martin, sobre la calle Montevideo, esquina Chacabuco, donde se combinan naturaleza, cultura y accesibilidad.

La propiedad se ubica a metros del Planetario Municipal “Luis Cándido Carballo”, del río Paraná y de la costanera, así como del Anfiteatro Municipal “Humberto de Nito”, el Monumento Nacional a la Bandera, del Puerto Rosario, el Polo Tecnológico y el Centro Universitario de Rosario.

“Estamos sumamente entusiasmados por la firma de este proyecto y la próxima llegada de Brickton Apartments by Marriott Bonvoy a Rosario, conectando a la ciudad con los cerca de 260 millones de socios de Marriott Bonvoy en el mundo, y fortaleciendo el atractivo del destino para turistas, viajeros de negocios, inversores y talento global”, comentó Michael León, Director Senior de Desarrollo para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica. “Apartments by Marriott Bonvoy se destaca de las ofertas tradicionales de estadías prolongadas, atrayendo tanto a viajeros de negocios como a familias que buscan más espacio y comodidades residenciales, conectividad sin interrupciones, flexibilidad y una oferta integral orientada tanto al trabajo como al descanso”, precisó.

“Es un enorme orgullo haber sido parte del desarrollo de Brickton Apartments by Marriott Bonvoy desde sus etapas iniciales. Durante más de tres años trabajamos junto al desarrollador en la definición estratégica del proyecto, asegurando que cada decisión estuviera alineada con los estándares internacionales de la marca y con el potencial del destino. La atracción y posterior negociación con Marriott representan la consolidación de una visión compartida, fruto de un trabajo serio, consistente y de largo plazo”, comento Sebastián Roces, Director de GOTEL Hotel Management.

“Hoy estamos muy expectantes con la apertura del complejo, que entendemos marcará un hito para la hotelería de Rosario, al convertirse en la primera marca de la mayor cadena hotelera global en desembarcar en la ciudad”, añadió Roces.

Departamentos y Experiencia del Huésped

Brickton Apartments by Marriott Bonvoy Rosario contará con 44 departamentos totalmente equipados, con diferentes tipologías, diseñados tanto para estadías prolongadas como para visitas cortas. Cada unidad privilegiará el confort, la amplitud y un diseño contemporáneo, combinando la comodidad del hogar con la seguridad y los estándares de una marca internacional.

El edificio ofrecerá propuestas gastronómicas, un gimnasio con equipamiento Technogym de última generación, estacionamiento para 100 vehículos y espacios de oficinas en el primer piso totalmente equipados. En Brickton Apartments by Marriott Bonvoy en Rosario, la ciudad, el trabajo y la calma, conviven en un equilibrio perfecto.

El proyecto es desarrollado por Glupal S.A., mientras que la operación hotelera estará a cargo de Gotel Hotel Management, compañía reconocida por su experiencia en la gestión de hoteles multimarca y su trayectoria junto a Marriott y otras cadenas globales.

