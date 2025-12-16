La Capital | Policiales | Cárcel

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

El pedido fue adelantado por el fiscal Ferlazzo en la audiencia preliminar al juicio oral contra Gastón Ariel Rodríguez por un doble crimen y otro homicidio

16 de diciembre 2025 · 18:18hs
Pablo David Acosta fue asesinado el 6 de abril de 2023 en un camino a la vera del arroyo Saladillo.

Pablo David Acosta fue asesinado el 6 de abril de 2023 en un camino a la vera del arroyo Saladillo.

La Fiscalía adelantó un pedido de 42 años de cárcel para el acusado de haber matado a tiros a tres personas en dos hechos perpetrados en caminos rurales de la zona sur. El requerimiento contra Gastón Ariel Rodríguez fue formulado por el fiscal Alejandro Ferlazzo en la audiencia preliminar al juicio oral.

Rodríguez fue imputado el año pasado por el doble homicidio de Ulises Insaurralde y Sergio Villanueva, perpetrado el 31 de diciembre de 2022 en un descampado entre los barrios Puente Gallegos y Las Flores. Además le achacaron el crimen de Pablo David Acosta, ultimado a tiros el 6 de abril de 2023 cerca del puente de la autopista a Buenos Aires sobre el arroyo Saladillo cuando caminaba hacia Villa Gobernador Gálvez.

El juez de Garantías Gustavo Pérez de Urrechu admitió la acusación por tres homicidios agravados por el uso de arma de fuego, que en el caso del doble crimen se agrava además por la participación de un menor de edad. El magistrado ordenó además mantener la prisión preventiva efectiva del acusado.

A caballo

El primero de los episodios por los cuales está acusado Rodríguez ocurrió entre las 9.30 y las 10.15 del 31 de diciembre de 2022 en un descampado ubicado a la vera del arroyo Saladillo en inmediaciones de las calles 530, Piamonte, y Camino Viejo a Soldini. El imputado fue situado allí junto con un menor de edad y otra persona no identificada hasta hoy, como responsables del doble crimen de Insaurralde y Villanueva.

>>Leer más: Doble crimen en Puente Gallego: los bajaron del caballo a cuchillazos y tiros

Según la imputación, las víctimas pasaban por el lugar montando un caballo cuando les dispararon varias veces con al menos una pistola calibre 9 milímetros FM Hi Power y escaparon velozmente del lugar. En ese marco Insaurralde, de 21 años, cayó muerto por al menos seis balas que lo alcanzaron en la zona torácica mientras que Villanueva, de 28, fue impactado por un disparo.

Por esos días el vecindario refirió unos problemas que al parecer tenía la víctima con dos jóvenes primos que al parecer vendían drogas para una pequeña banda afincada entonces en el barrio Las Flores. En ese marco fue detenido un chico de 17 años y también fue mencionado Gastón Rodríguez.

Caminando

El otro episodio por el cual Rodríguez irá a juicio oral ocurrió el 6 de abril de 2023 en la misma zona. Minutos antes de las 15 de ese día, en un camino rural de tierra sobre la vera del Saladillo, Acosta fue sorprendido cerca del puente de la autopista a Buenos Aires mientras caminaba hacia Villa Gobernador Gálvez.

>>Leer más: Asesinaron de un balazo en la cabeza a un hombre en el extremo sur de Rosario

Según la acusación, Rodríguez lo sorprendió con cuatro balazos ejecutados por la misma pistola empleada en el otro doble crimen. Acosta murió en el lugar tras recibir al menos un disparo en el cráneo y el gatillero se dio a la fuga.

Entre las evidencias más importantes en contra del acusado, está el secuestro del arma empleada en los tres asesinatos en un allanamiento realizado en Piamonte al 1900 el 17 de septiembre de 2023.

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

