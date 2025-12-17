La Capital | Ovación | Central

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

La dirigencia canalla prescindió de Holan para ir por un DT con mayor rodaje en Copa Libertadores. La búsqueda de refuerzos debiera ir en la misma sintonía

Elbio Evangeliste

17 de diciembre 2025 · 06:00hs
Jorge Almirón fue el técnico elegido por la dirigencia. Tiene un recorrido importante en Copa Libertadores.

La clasificación de Central a la Copa Libertadores de América modificó los semblantes en Arroyito, con la ilusión lógica que genera, y la decisión más significativa que tomó la comisión directiva es no renovar el contrato de Ariel Holan (el vínculo era hasta el 31 de diciembre) para ir en busca de un nuevo entrenador, con mayor experiencia en este tipo de competiciones como lo Jorge Almirón. A partir de ahí habrá un contexto especial al que deberá ser necesario darle forma, que tiene que tiene que ver con el rearmado del plantel.

Está claro que ese aspecto fue uno de los puntos clave de las charlas que se mantuvieron con Almirón antes de entregarle el mando del equipo y es en lo que ya debe estar trabajando la dirigencia.

Es que todo va de la mano. Porque es coherente haber ido en busca de un nuevo director técnico, pero la apuesta debe ser completa y por eso el rearmado del equipo debe estar acorde a las expectativas.

La sensación que hay hoy en Central

Es difícil saber qué tipo de equipo formará Central para afrontar el desafío copero, pero desde el vamos queda claro que la idea en Arroyito no es afrontar la Copa Libertadores para “ver qué pasa”, sino encararla con la mayor ambición posible.

Dima
Di María es una carta fuerte que tiene Central para la Copa Libertadores, pero el equipo necesita más jerarquía.

Se sabe que la Copa Libertadores es de los torneos más complicados a nivel de equipos y que aquellos que logran hacer un buen papel es porque cuentan con planteles sumamente competitivos. Desde esa óptica, el desafío es evidente.

La estadística de los últimos años lo muestra con claridad. Los últimos siete campeones de este torneo fueron equipos brasileños (el último argentino en ganarlo fue River, en 2018), que son justamente los que mayor presupuesto tienen. Se viene hablando desde hace mucho que es muy difícil competir mano a mano con ellos.

Es ello lo que hace pensar que en Central la decisión de cambiar el entrenador debe venir acompañada de una segunda etapa, que atañe exclusivamente al plantel.

Sólo con un buen DT no alcanza

Para aspirar a algo importante en la Copa Libertadores siempre es necesario contar con un entrenador capaz, pero también con jugadores que estén a la altura.

Quizá la mayor confianza se deposite en la figura del técnico y que a partir de su experiencia se pueda aspirar a algo importante, pero no parece el camino más conveniente.

Es decir, a Central seguramente le harán falta refuerzos acordes a la situación. Si Holan se hubiera mantenido en el cargo, seguramente la búsqueda de esos jugadores hubiese sido similar, pero es como que la vara se elevó un poco más. Si lo que se fue a buscar fue un entrenador con experiencia en Copa Libertadores, los refuerzos debieran manejarse en esa misma sintonía.

Almiron5
Almirón viene de dirigir a Colo Colo de Chile, equipo con el que jugó dos Libertadores de manera consecutiva.

Ahí entrará a tallar la disponibilidad económica del club y el manejo coherente entre las pretensiones del técnico y las posibilidades del club para satisfacer esos pedidos, pero de alguna manera es un desafío que se intentó asumir.

Algunos jugadores del Canalla ya la jugaron

Central cuenta con futbolistas que ya atravesaron la experiencia de la Copa Libertadores. Son aquellos que mantienen en el plantel y que afrontaron el torneo continental más importante en 2024, de la mano de Miguel Ángel Russo, luego de que el Canalla se consagrara campeón de la Copa de la Liga 2023. Esa base será un buen sostén, pero obviamente deberá ser potenciada.

Por eso el razonamiento lógico de que la política de refuerzos puede haber sufrido algún tipo de variación en estos últimos días, luego de la salida de Holan de Arroyito y el nombramiento de un entrenador con un recorrido comprobable en Copa Libertadores.

Se recuerda que Almirón tiene dos finales de Libertadores en su espalda. Una de ellas fue dirigiendo a Lanús, en 2017 (el campeón fue Gremio), y la restante nada menos que con Boca, en 2023, que terminó con la consagración de Fluminense. Con Colo Colo alcanzó los cuartos de final en 2024, después de seis años que un equipo chileno no llegara a esa instancia.

El técnico con experiencia y capacidad ya está. Y eso no sólo es una apuesta importante por parte de la conducción del club, sino la muestra más acabada de que la idea es afrontar el desafío copero con todo. Pero para que ese pleno que se jugó en nombre de Almirón tenga valor será necesario contar con las fichas dentro de la cancha para coronar la apuesta.

