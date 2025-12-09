La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Fórmula 1: todas las fechas a las que hay que prestar atención en el calendario 2026

La máxima categoría del automovilismo ya tiene su cronograma de carreras confirmado para el 2026, con una nueva generación de autos como novedad

9 de diciembre 2025 · 15:04hs
La Fórmula 1 tendrá un período de receso antes del comienzo de la temporada 2026.

El Gran Premio de Abu Dabi marcó el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, la cual tendrá el próximo año la llegada de una nueva generación de monoplazas e importantes cambios de reglamentación. Por eso, los once equipos de la parrilla tendrán la oportunidad de probar sus autos durante el receso.

Si bien faltan unos tres meses para volver a ver competencia por los puntos sobre las pistas, cada una de las escuderías tendrá fechas importantes para definir cómo afrontará la nueva temporada y qué cambios deberá hacer.

Los cambios que se vienen prometen cambiar el panorama de la F1, con nuevos motores y diseños que cambiarán rotundamente el destino de cada equipo. Entre ellos, Franco Colapinto y Alpine manifestaron sus fuertes expectativas en elevar la vara en 2026 y demostrar una cara distinta a la de este año.

Los pilotos de la F1 posaron en Abu Dhabi. Yuki Tsunoda es el único que no continuará en 2026.

Cómo será el calendario de Alpine en 2026

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine anunció la fecha de lanzamiento del nuevo aspecto del equipo con una presentación oficial el próximo viernes 23 de enero en Barcelona, España. Este evento no mostrará el nuevo auto que saldrá a la pista, sino que será la primera visualización de la imagen que llevará el equipo durante todo el año.

Unos días más tarde, del 26 al 30 de enero, el auto saldrá al circuito por primera vez en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.

Programación de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne.
  • 13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint).
  • 27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka.
  • 10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir.
  • 17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah.
  • 01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint).
  • 22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint).
  • 05-07 de junio: GP de Mónaco.
  • 12-14 de junio: GP de España, Barcelona.
  • 26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg.
  • 03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint).
  • 17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps.
  • 24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest.
  • 21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint).
  • 04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza.
  • 11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid.
  • 25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú.
  • 09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint).
  • 23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin.
  • 30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México.
  • 06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo.
  • 19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas.
  • 27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail.
  • 04-06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina.
