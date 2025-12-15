Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Al igual que Lewis Hamilton en 2022, una de las estrellas de la Máxima aprovechará las vacaciones para visitar la región antártica

En este receso, un piloto de la Fórmula 1 pasaría por Argentina para conocer la Antártida.

La Fórmula 1 se encuentra de vacaciones y los protagonistas disfrutan de un merecido descanso luego de una exigente temporada para muchos, entre ellos Ferrari , escudería que deberá repuntar en 2026. El desafío de los cambios reglamentarios supone gran presión para todos, por lo que aprovecharán este receso para recuperar energías .

En ese marco, los pilotos buscan descontracturar unos días y pasar el tiempo con familia y amigos, pero algunos de ellos también se embarcan en particulares aventuras, como el caso de Charles Leclerc .

El monegasco confesó en un video de los canales oficiales de Ferrari que hará una travesía similar a la de Lewis Hamilton, su compañero en la Scuderia italiana, por lo que reveló que hará “un viaje muy especial a la Antártida” .

“Será una forma de recargar las pilas. Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí. Pero no solo eso. Quiero aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo y sobre muchas cosas diferentes que tengo ganas de comprender un poco mejor y, bueno, sí, conocer mejor cómo es estar allí ”, afirmó Leclerc.

Charles Leclerc Ferrari (1) AP

El viaje de Charles Leclerc a la Antártida

En estas vacaciones, Leclerc recorrerá miles de kilómetros para realizar un particular recorrido en el que podrá conocer un territorio difícil de acceder y además tendrá la oportunidad de entrenarse en medio de un clima muy distinto al que está acostumbrado.

“Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Y luego, obviamente, habrá mucho que preparar en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para prepararme para la temporada que viene”, concluyó el piloto de Ferrari.

Otra particularidad de este viaje es que Leclerc podría pasar por Argentina en las próximas semanas, ya que en el país se encuentran las principales bases en las que se da inicio a las travesías de los viajes por la Antártida, tal como fue el caso de Lewis Hamilton en diciembre de 2022.

El antecedente de Lewis Hamilton en Argentina

El siete veces campeón mundial sorprendió en las calles de Buenos Aires a finales de 2022, cuando compartió historias corriendo por la capital a través de Instagram. En aquella oportunidad, el británico llegó al país para embarcarse en un viaje a la Antártida, tal como lo hará Leclerc.

Ferrari Hamilton Leclerc Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari. AP

Hamilton aprovechó el desafío para ejercitarse bajo una intensa nieve y bajas temperaturas, incluso cruzando caminos con un grupo de pingüinos que lo observaban.

Tiempo después, el expiloto de Mercedes y actual de Ferrari reconoció: “Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina. Después fui a las Cataratas del Iguazú brasileras, luego a Chile y quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.