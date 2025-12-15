La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Al igual que Lewis Hamilton en 2022, una de las estrellas de la Máxima aprovechará las vacaciones para visitar la región antártica

15 de diciembre 2025 · 12:53hs
En este receso

AP

En este receso, un piloto de la Fórmula 1 pasaría por Argentina para conocer la Antártida.

La Fórmula 1 se encuentra de vacaciones y los protagonistas disfrutan de un merecido descanso luego de una exigente temporada para muchos, entre ellos Ferrari, escudería que deberá repuntar en 2026. El desafío de los cambios reglamentarios supone gran presión para todos, por lo que aprovecharán este receso para recuperar energías.

En ese marco, los pilotos buscan descontracturar unos días y pasar el tiempo con familia y amigos, pero algunos de ellos también se embarcan en particulares aventuras, como el caso de Charles Leclerc.

El monegasco confesó en un video de los canales oficiales de Ferrari que hará una travesía similar a la de Lewis Hamilton, su compañero en la Scuderia italiana, por lo que reveló que hará “un viaje muy especial a la Antártida”.

“Será una forma de recargar las pilas. Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí. Pero no solo eso. Quiero aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo y sobre muchas cosas diferentes que tengo ganas de comprender un poco mejor y, bueno, sí, conocer mejor cómo es estar allí”, afirmó Leclerc.

Charles Leclerc Ferrari (1)

El viaje de Charles Leclerc a la Antártida

En estas vacaciones, Leclerc recorrerá miles de kilómetros para realizar un particular recorrido en el que podrá conocer un territorio difícil de acceder y además tendrá la oportunidad de entrenarse en medio de un clima muy distinto al que está acostumbrado.

Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Y luego, obviamente, habrá mucho que preparar en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para prepararme para la temporada que viene”, concluyó el piloto de Ferrari.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Otra particularidad de este viaje es que Leclerc podría pasar por Argentina en las próximas semanas, ya que en el país se encuentran las principales bases en las que se da inicio a las travesías de los viajes por la Antártida, tal como fue el caso de Lewis Hamilton en diciembre de 2022.

El antecedente de Lewis Hamilton en Argentina

El siete veces campeón mundial sorprendió en las calles de Buenos Aires a finales de 2022, cuando compartió historias corriendo por la capital a través de Instagram. En aquella oportunidad, el británico llegó al país para embarcarse en un viaje a la Antártida, tal como lo hará Leclerc.

Ferrari Hamilton Leclerc
Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari.

Hamilton aprovechó el desafío para ejercitarse bajo una intensa nieve y bajas temperaturas, incluso cruzando caminos con un grupo de pingüinos que lo observaban.

Tiempo después, el expiloto de Mercedes y actual de Ferrari reconoció: “Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina. Después fui a las Cataratas del Iguazú brasileras, luego a Chile y quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.

Noticias relacionadas
La Fórmula 1 tendrá un período de receso antes del comienzo de la temporada 2026.

Fórmula 1: todas las fechas a las que hay que prestar atención en el calendario 2026

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el GP de Abu Dhabi.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

El 2025 de la F1: un nuevo campeón y un argentino de temporada completa

Lando Norris y toda la emoción tras la consagración como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Lo último

Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

Anses: cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en diciembre

Anses: cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en diciembre

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Su abogada dijo que la viralización del clip donde el chico cuenta su historia llevó a que se anotaran numerosos postulantes en el Ruaga.

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina
Ovación

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Ignacio Boero: Anunciaremos el DT de Newells entre mañana y el miércoles

Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Astore sobre la economía de Newells: Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino

Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

Policiales
Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos
Policiales

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

La Ciudad
Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía
El Mundo

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"