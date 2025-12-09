La Capital | Fórmula 1 | Juan Manuel Fangio

Por qué Juan Manuel Fangio será siempre el más grande piloto de la historia de la Fórmula 1

Ahora que hay un nuevo campeón en la Fórmula 1, Lando Norris, vale repasar las razones por las cuales un argentino, Juan Manuel Fangio, es el mejor de todos

Gustavo Conti

9 de diciembre 2025 · 15:30hs
El momento más épica de Juan Manuel Fangio

El momento más épica de Juan Manuel Fangio, venciendo en Nurburgring para conquistar su quinto título mundial de Fórmula 1.

Lando Norris se consagró en Abu Dabi como el 35º campeón de la Fórmula 1. Tiene mucho camino por recorrer con 26 años y tal vez esté en condiciones de acercarse a los récords de toda la historia. Pero difícilmente iguale los números del mejor de todos, que es un argentino: Juan Manuel Fangio.

No todos los números dicen la verdad. Está claro que Fangio no es el que más títulos ganó. Que primero lo superó Michael Schumacher y luego Lewis Hamilton, pero ninguno de ellos consiguió sus 7 coronas en la cantidad de años que lo hizo el argentino. Primer dato.

Fangio fue campeón por primera vez en su segundo año de Fórmula 1, algo conseguido por muy pocos. Por supuesto, Giuseppe Farina, el primer campeón mundial, fue el único que lo consiguió en su primer año, pero después del Chueco, solo Jacques Villeneuve en 1997 y Hamilton en 2008 tuvieron ese halago.

Fangio conquistó sus cinco títulos mundiales en el lapso de 7 temporadas completas de Fórmula 1. Por un accidente, no participó en el campeonato de 1952 y en 1958 apenas participó de 2 GP.

Por lo tanto, salió campeón en el 71,43% de los campeonatos en que participó. Aún si se considera el del 58, el porcentaje quedaría en un altísimo 62,5%.

Los números de los que siguen a Juan Manuel Fangio

Schumacher estuvo en 19 temporadas en la máxima categoría, aunque se debe descontar la primera del 91 en que debutó y participó solo de las últimas 6 competencias. Entonces, fue campeón en el 38,9% de los campeonatos en que participó.

Mientras, desde el debut en 2007, Hamilton lleva también 19 temporadas en la máxima categoría de forma ininterrumpida, a diferencia del alemán que estuvo ausente desde ese año estreno del inglés a 2009 inclusive. Promedia entonces, un 36,8% por ciento de títulos ganados.

Max Verstappen no pudo ser el tercer piloto en igualar la marca de Fangio en cuanto a títulos mundiales, pero está prácticamente igual que Hamilton en cuanto a promedio de títulos. Son 4 en 11 años de F-1, lo que da un 36,36% de efectividad. El resto de los que conquistaron 4 títulos o menos, tienen un promedio más bajo.

Las carreras ganadas en la Fórmula 1

Pero si el promedio de títulos en años en la Fórmula 1 aparece como insuperable en la historia, mucho más lo es la cantidad de triunfos de Fangio en relación a las carreras disputadas.

El Chueco venció en casi la mitad de las carreras que compitió. Fueron 24 triunfos en 51 presentaciones. Una locura, casi la mitad: 47,06%. El resto está a años luz.

Por supuesto, hubo un estadounidense que ganó el 50% de las carreras en que participó y tiene el mejor promedio, pero lo hizo en dos ocasiones, y ambas en las 500 Millas de Indianápolis que en la primera década de la F-1 formaba parte del calendario pero no participó casi ninguno de los pilotos que hacían la temporada regular. Se trató de Lee Wallard.

El que le sigue al Chueco es Alberto Ascari, con el 40% de triunfos, 13 en 32 carreras. Y de los contemporáneos, Verstappen es el mejor con un promedio de 30,47% GP ganados.

Hamilton es el único que superó el centenar de victorias, 105, pero su promedio es de 27,63%, debajo inclusive de Michael Schumacher, que tiene 29,64%.

Y otro hito del Chueco es que sus 5 títulos mundiales los obtuvo con 4 marcas distintas: Alfaro Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes. Hamilton (McLaren y Mercedes) y Schumacher (Benetton y Ferrari) lo hicieron con dos escuderías diferentes.

Otros números para comparar

En pole position, también, la distancia de Fangio con el resto es abismal. Logró 29 y está en el 10º lugar en cantidad, pero nadie como él en proporción.

El Chueco largó primero en el 56,86% de las carreras. Hamilton, que tiene 104 PP, apenas lo hizo en el 27,37%.

Jim Clark sigue a Fangio, con 33 poles, el 45,83% de las carreras disputadas, mientras que Alberto Ascari partió en punta en el 43,75%. Ayrton Senna los sigue con el 40,37% de pole position.

Y en podios, aunque Luigi Fagioli tiene el mejor promedio (85,71%), solo disputó 7GP. Por eso también roba Fangio, subiendo en el 68,63% de las veces que corrió. José Froilán González tiene una interesante marca, de 57,69%.

El Cabezón tiene mejor promedio que Verstappen, el mejor actual, con el 54,51% de veces en el podio, mientras que Hamilton bajó mucho este año su promedio, que está alto: 53,16%, apenas por debajo de Alain Prost.

En record de vuelta, también Fangio es insuperable. Más allá del caso de Lee Wallard (50%) y otro en idénticas condiciones de solo correr Indianápolis (Nick Vukovich (60%, 3 en 5 carreras), el Chueco fue el más veloz en carrera con 23 RV, un 45,1% por ciento de las carreras. De nuevo Jim Clark se le acerca (38,89%) y Alberto Ascari (37,5%).

Schumacher es de los contemporáneos más cercanos el que le sigue con 25,08% (con 77 RV, el que más consiguió) y de los actuales el mejor es Hamilton con 17,89%. Curiosamente, Lando Norris (18 RV), el actual campeón, en este rubro está casi igualito a Senna (19): 11,84% contra 11% del brasileño.

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el GP de Abu Dhabi.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

El modelo A525 de Alpine, con Franco Colapinto al mando, circula por última vez en Abu Dabi.

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

El 2025 de la F1: un nuevo campeón y un argentino de temporada completa

Lando Norris y toda la emoción tras la consagración como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

