Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

El presidente de Estudiantes se refirió a la polémica por el título del Canalla y afirmó: "No se puede dar un título porque se te ocurre"

Juan Sebastián Verón reavivó la polémica que involucró a Estudiantes con Rosario Central , luego de que los canallas recibieron el título de campeón de liga y, unos días más tarde, los pincharratas realizaron un pasillo de espaldas en Arroyito. “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den” , expresó el presidente del León.

El Pincha entró a los playoffs por la ventana, eliminó al Canalla en octavos y se coronó campeón del torneo Clausura el sábado pasado ante Racing en Santiago del Estero , donde La Brujita tuvo que ver el partido desde la tribuna debido a la sanción de seis meses de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina por dar la orden del pasillo.

En las últimas horas, el mandatario pincharrata brindó una entrevista a F90 de ESPN, en la que aseguró que le habían adelantado a los jugadores de Central que iban a realizar el gesto de repudio en la previa del duelo en el Gigante de Arroyito.

“ No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito . No se puede dar un título porque se te ocurre . No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas”, afirmó el exfutbolista de la selección argentina.

Veron Estudiantes tribuna (1) Verón vio la consagración de Estudiantes junto a los hinchas, debido a la sanción que recibió. Foto: AP

Verón fue crítico con la decisión de la AFA

Al referirse al título otorgado al Canalla, continuó: “En esto no da lo mismo, no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó”.

“Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro. Un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo”, aseveró Verón en diálogo con los periodistas del citado medio.

De la misma manera, señaló que “así como así” se empiezan a “trastocar las cosas” y se lleva “para el lado que a cada uno le conviene”, por lo que remarcó: “Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”.

El pasillo de Estudiantes ante Central

Oscar Ruggeri uno de los miembros del programa, le recordó a Verón que no estuvo de acuerdo con el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes contra Central, lo que indicó que lo considera “una falta de respeto” entre los futbolistas.

Por ello, La Brujita respondió: “No coincido, si hablamos de faltar el respeto, se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien. Ahí ya hay una falta de respeto hacia todos los que estamos luchando para ganar una estrella”.

“Después, los jugadores le advirtieron lo que iba a pasar. Lo que se hizo no iba ‘en contra de’. Ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a hacer algo. Nunca fue por obligación o reglamentación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad y de representación”, subrayó el presidente del León.

En relación con el anuncio del título del Canalla, detalló: “Si queremos hacer homenajes y reconocimientos, de hecho, es lo que se votó ese día: un reconocimiento, pero cuando destaparon la copa había una estrella. Estamos locos, ¿de dónde salió eso?”.

7 Estudiantes recibió a Central en Arroyito con un pasillo de espaldas. Leonardo Vincenti / La Capital

Polémica y debate

El defensor campeón del mundo replicó que “todos los capitanes” deberían estar peleando, a lo que Verón reflexionó: “No pasó cuando sancionaron a los chicos y pasó todo esto. Imaginate que hasta Agremiados sacó un comunicado en contra de sus jugadores. Cuando necesitan, te llaman y te juntan. Acá no lo hicieron. No puedo tomar las decisiones por los demás (capitanes). El reclamo va a otro lado”.

“En realidad, el plantel es perjudicado y amenazado, porque hubo una amenaza de por medio, y nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas”, reafirmó Verón.

Por eso, La Brujita insistió en que la medida “no fue contra Central” y aclaró que pide “disculpas si lo tomaron así”, ya que “el mensaje era otra cosa”. “Por más que yo crea y piense que no estuvo bien. Hasta el torneo, yo creo que el torneo no está bien. Vamos a jugar una final contra Platense que está hace un mes parado, sin jugar y cambió a casi todo el equipo. Se le fue el cuerpo técnico”, sumó.

Por otro lado, Verón reveló que no tuvo ninguna conversación con Ángel Di María luego de la polémica que se desató por el campeonato canalla. “No hablé con él. No tengo que hablar con él. Me tengo que preocupar de otras cosas, más allá de atender a los míos. Pero con Ángel está todo bien”, sentenció.