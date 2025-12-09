La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Todos los equipos se tomarán un descanso antes de afrontar el comienzo de una nueva temporada, cuando faltan tres meses para la primera carrera

9 de diciembre 2025 · 10:54hs
Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el GP de Abu Dhabi.

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el GP de Abu Dhabi.

El final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dio comienzo a las vacaciones de los pilotos y el staff de cada una de las escuderías, quienes se tomarán un merecido descanso antes del comienzo de un año que tendrá importantes cambios de reglamento. Por eso, habrá que esperar unos meses para la próxima carrera, la que iniciará ls temporada 2026.

Si bien en las últimas horas hubo algunos tests de neumáticos y durante enero volverán al trabajo la gran parte de los equipos, faltan tres meses para volver a ver competencia en las pistas. Franco Colapinto regresará al país para visitar a su familia y en los primeros días del próximo año deberá viajar a Enstone para comenzar los trabajos con Alpine.

Tanto la escudería francesa como sus rivales tendrán la oportunidad de realizar un ensayo de tres días a puertas cerradas el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los últimos días de enero, en una época que también contará con el lanzamiento del nuevo auto e imagen de cada equipo.

image (7)
Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

Lando Norris celebra el título conseguido en Abu Dabi. A Franco Colapinto lo espera una temporada completa de Fórmula 1.

Última prueba y el regreso oficial de la Fórmula 1

Luego, desde mediados de febrero habrá lugar a dos sesiones de tests oficiales de Bahrein, que servirán de primera vista oficial de los monoplazas. En estas dos tandas, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

A partir de allí, cada equipo tendrá su tiempo para ajustar los últimos detalles antes del comienzo de la temporada, que tendrá su primer fin de semana de carrera entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne.

>> Leer más: Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Al igual que en este 2025, Australia será el primer destino de la F1 con su particular circuito de Albert Park, un trazado semiurbano que será el escenario de la primera carrera de la máxima categoría con esta nueva generación de autos.

Programación de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne.
  • 13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint).
  • 27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka.
  • 10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir.
  • 17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah.
  • 01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint).
  • 22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint).
  • 05-07 de junio: GP de Mónaco.
  • 12-14 de junio: GP de España, Barcelona.
  • 26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg.
  • 03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint).
  • 17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps.
  • 24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest.
  • 21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint).
  • 04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza.
  • 11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid.
  • 25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú.
  • 09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint).
  • 23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin.
  • 30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México.
  • 06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo.
  • 19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas.
  • 27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail.
  • 04-06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina.
Franco Colapinto en la noche de Abu Dabi, donde clasificó este sábado.

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación en Abu Dabi y largará último

para agendar: las fechas de franco colapinto y alpine en la formula 1 de la proxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Franco Colapinto circula en Abu Dabi delante de uno de los Sauber. El argentino solo fue mejor que Pierre Gasly.

Colapinto, arriba de Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen ante la prensa de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

