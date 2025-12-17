Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

La medida de fuerza fue convocada tanto por el gremio docentes como por el no docente y se enmarca en el rechazo a la reforma laboral del gobierno

Otro día sin clases en la UNR por paro docente y no docente este jueves 18 de diciembre

Las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) volverán a estar cerradas este jueves 18 de diciembre. En esta oportunidad , se trata de un paro convocado tanto por el gremio docente, nucleado en Coac, y por los no docentes, representados por Apur.

En particular, la huelga de los docentes y el personal no docente sin asistencia a los lugares de trabajo se enmarca en el rechazo a la reforma laboral que el gobierno busca aprobar en el Congreso, y que está emplazado en las comisiones del Senado. Por este motivo, habrá movilizaciones en distintos puntos del país, incluido Rosario.

La medida de fuerza del sector universitario también rechaza l a Ley de Presupuesto que presentó el oficialismo en Diputados, normativa que derogaría las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.

"Junto con el proyecto de Reforma Laboral antiderechos, el gobierno nacional busca aprobar en el Congreso de la Nación una Ley de Presupuesto que profundiza el ajuste sobre nuestros salarios y las asignaciones presupuestarias correspondientes a las Universidades Nacionales . Con ese objetivo, el gobierno logró el martes 16/12, un dictamen de mayoría en el que deroga las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad", expresó en un comunicado la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) de la UNR.

"Sin salarios dignos, Sin actualización del presupuesto educativo, sin recomposición de fondos para la ciencia nacional, sin aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario: EL 2026 NO ARRANCA", resaltaron desde Coad.

Además, la organización de docente convocó a la movilización de este jueves en Rosario en rechazo a la reforma laboral.

Las movilizaciones en Rosario

Este jueves 18 de diciembre habrá una nutrida agenda de movilizaciones en Rosario, todas en contra de la reforma laboral que el oficialismo planea sancionar.

Por la mañana, los sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizarán desde la iglesia San Cayetano (a las 10) hasta la Plaza 25 de Mayo (a las 12).

Por su parte, la Central General de Trabajadores (CGT) de Rosario convocó a las 16 h a Plaza 25 de Mayo para realizar una concentración. Según aseguraron desde la sede local, un gran número de gremios y organizaciones sociales se sumarán a la movilización.