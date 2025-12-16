La Capital | Ovación | Central

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Tras la salida de Ariel Holan, el Canalla oficializó la llegada del extécnico de Colo Colo para estar al mando del plantel de cara a la próxima temporada

16 de diciembre 2025 · 15:32hs
Almirón dirigió al club chileno desde enero del 2024 hasta agosto de 2025. Ahora se hará cargo de Central.

Almirón dirigió al club chileno desde enero del 2024 hasta agosto de 2025. Ahora se hará cargo de Central.

Jorge Almirón fue anunciado como el nuevo técnico de Central, luego de la sorpresiva partida de Ariel Holan. Con la Copa Libertadores como el principal objetivo de la temporada, el Canalla apostó por el entrenador con amplio recorrido en el fútbol sudamericano y experimentado en disputar competiciones internacionales.

El cuadro rosarino será el séptimo club del fútbol argentino que dirija en su carrera, luego de sus pasos por Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Lanús, San Lorenzo y Boca Juniors. En el ámbito nacional se destacó por obtener tres títulos durante su primer ciclo en el "Granate", donde alzó los títulos de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina, todos en 2016.

Con respecto al plano internacional, Almirón llegó a la final de la Copa Libertadores en dos oportunidades: 2017 con Lanús (perdió ante Gremio) y en el 2023 con el "Xeneize" (derrota ante Fluminense).

Cómo fue el ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo

En enero de 2024, Colo Colo presentaba al entrenador oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, para estar al frente de uno de los equipos más importantes de Chile. Su primer año al mando dejó sensaciones positivas en el equipo trasandino: conquistó el título de Primera División de manera agónica tras arrebatarle el campeonato en las últimas fechas a la Universidad de Chile, su clásico rival. Además, ganó la Supercopa de Chile ese mismo año.

A ello, se suma que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando perdió frente a River Plate en una serie muy pareja y desplegando un gran funcionamiento colectivo.

Sin embargo, en el 2025 los resultados no cumplieron con las expectativas. En el Centenario de la institución, Almirón y sus dirigidos no lograron cosechar ningún título. En Libertadores, el "Cacique" quedó último en el grupo E (detrás de Bucaramanga, Fortaleza y Racing) mientras que en el plano local finalizó octavo, quedando afuera de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Finalmente, tras obtener un 56,2% de eficacia luego de 39 victorias, 23 empates y 21 derrotas en 83 partidos, el club chileno y el entrenador argentino rescindieron de común acuerdo su vínculo al mando de Colo Colo en agosto de este año.

