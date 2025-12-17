El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene en la lista de prescindibles El jugador que está en Cruz Azul y con chances de ser negociado tuvo su debut en la primera división Leprosa con Roberto Sensini como entrenador Por Luis Castro 17 de diciembre 2025 · 10:36hs

Lorenzo Faravelli en el predio de Bella Vista a pocos días de su debut en primera división en 2011.

La nueva dirigencia de Newell's cerró la cuestión de la dirección técnica del equipo con la elección de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, más allá de que no todo está finiquitado porque falta la firma del contrato. Pero con la determinación adoptada, ahora la búsqueda estará focalizada en los jugadores que serán tenidos en cuenta y los que deberán llegar como refuerzos. Los nuevos técnicos se quedaron con el lugar en el que se lo mencionaba a Martín Anselmi, quien había solicitado una decena de nombres y entre ellos aparecía un ex-Newell's: Lorenzo Faravelli.

La chance de Anselmi ya se había borrado antes de las elecciones no sólo por la exigencia económica, sino también por la variedad de apellidos importantes que exigía. Y entre los mismos estaba el de Faravelli, quien se encuentra en Cruz Azul y es uno de los nombres elegidos para negociar en el próximo mercado de pases. Si bien el experiodista y DT hincha de la Lepra -pretendido por Universidad de Chile y Rayos de Monterrey- lo quería tener en el equipo si era elegido por Newell's, el volante no es la primera vez que suena en el Parque.

Un detalle importante es que Cruz Azul está dispuesto a negociar al jugador que tiene vínculo con la entidad hasta diciembre de 2026. "Faravelli es una de las posibles salidas del club en este mercado de fichajes, aunque hasta el momento no existe ninguna oferta concreta por parte de ningún equipo. Se menciona el interés de Liga de Quito de Ecuador y también de Newell's", se informó en las últimas horas en diversos medios aztecas, aunque cabe resaltar y aclarar que aún no hubo ninguna charla concreta ni oferta de parte de la Lepra.

Faravelli: Lucas Bernardi era mi referente en Newels

El sueño pendiente Lolo siempre fue uno de los futbolistas predilectos de Anselmi -lo tuvo en Independiente del Valle- y seguramente lo tenga en carpeta para la entidad a la que llegue a un acuerdo para arribar como entrenador, aunque Faravelli (32 años) muchas veces se refirió al deseo de volver a Newell's porque "es un sueño pendiente" y con el fin de mostrar un rendimiento muy diferente al que tuvo en sus inicios ya que "era muy chico y no pude jugar cinco partidos seguidos". >>Leer más: Difícil para Faravelli Un dato saliente es que Faravelli debutó con la camiseta de Newell's el 28 de febrero de 2011 en la derrota por 1 a 0 frente a Tigre y con sólo 17 años -ingresó desde el banco por Lucas Bernardi-. ¿Quién era el técnico de ese momento? Roberto Sensini, quien desde hace unos días en el nuevo director deportivo del club.