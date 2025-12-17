El Sindicato de Camioneros de Santa Fe cuestionó la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en el gremio

El sindicato señaló que la resolución judicial podría afectar el normal funcionamiento de sus órganos internos y los procesos democráticos previstos por su estatuto

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe señaló su preocupación por la decisión de la Justicia

El Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe manifestó su preocupación ante recientes decisiones emanadas del fuero laboral que, según señalaron desde la organización, podrían afectar el normal funcionamiento de sus órganos internos y los procesos democráticos previstos por su Estatuto.

La resolución en cuestión, dictada por el Juzgado Laboral a cargo de la doctora. Paula Calace Vigo, dispuso la suspensión momentánea del proceso electoral del gremio, lo que ha generado inquietud respecto de los alcances de la intervención judicial en una organización con mecanismos orgánicos plenamente vigentes y con una vida institucional activa en toda la provincia.

Desde el sindicato recordaron que el 1° de noviembre se celebró en la ciudad de Santa Fe una Asamblea Extraordinaria con más de 600 trabajadores, órgano soberano de la institución, que resolvió por unanimidad la continuidad de la Comisión Directiva hasta tanto se resuelvan definitivamente las actuaciones judiciales en curso. Esta instancia, subrayaron, representa la voluntad directa de los afiliados y constituye el marco legal previsto por el Estatuto para garantizar la continuidad de la gestión durante procesos extraordinarios.

En relación con la lista impugnada, la institución reiteró que las observaciones realizadas se corresponden con incumplimientos estatutarios vigentes , vinculados al cupo femenino, la validez de los avales presentados y la autenticidad de parte de la documentación acompañada, hoy bajo análisis en sede judicial.

>> Leer más: Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

Mayor representación y nuevas responsabilidades

La situación se produce en simultáneo con un momento de especial relevancia para el sindicato a nivel nacional. En el reciente LIX Congreso Nacional de la Federación de Camioneros, Santa Fe alcanzó un hito histórico al contar con 14 congresales, convirtiéndose en la tercera provincia con mayor representación federal, de acuerdo con el número de afiliados del distrito.

En ese mismo encuentro, los gremios del país ratificaron por unanimidad la continuidad de Hugo Moyano como secretario general de la Federación por un nuevo período de cuatro años. Asimismo, el secretario general de Camioneros Santa Fe, Juan Mateo Chulich, fue designado como Secretario de Fiscalización de Aportes, un área central para supervisar la correcta confección de los recibos de sueldo, el cumplimiento del Convenio Colectivo 40/89 y el destino de los aportes y contribuciones en todo el país.

“Es una responsabilidad que nos permitirá trabajar con mayor rigor y transparencia en la defensa de los derechos de los camioneros”, afirmó Chulich tras su designación. “También es un reconocimiento al crecimiento institucional que ha tenido Santa Fe en estos años”.

Un llamado a preservar la autonomía sindical

En el marco de la medida cautelar, Chulich expresó la posición del sindicato respecto del alcance de la intervención judicial: “Tenemos un Estatuto claro, órganos en funcionamiento y una Asamblea que decidió por unanimidad la continuidad de la conducción mientras avanza el proceso judicial. La vida interna del sindicato debe respetarse y conducirse según las reglas que establecen los trabajadores”.

Sobre el trámite judicial, agregó: “Nos preocupa que decisiones provisorias puedan interferir en la voluntad expresada por los afiliados. Confiamos en que las instancias superiores restablecerán el orden natural del proceso y permitirán que el sindicato continúe funcionando con normalidad”.

Respecto de las irregularidades detectadas en la lista impugnada, sostuvo: “Acá no hubo proscripción ni maniobras. Lo que hubo fue una lista que no cumplió ninguna regla: no tenía avales válidos, no respetaba el cupo femenino, presentó planillas con firmas falsas y su documentación está siendo investigada por la njusticia. Eso no es persecución: es cumplir el Estatuto, como lo hacemos siempre”.

Un proceso institucional que sigue su curso

La institución reiteró que continuará cumpliendo con todas las medidas judiciales que correspondan, pero reafirmó la importancia de preservar la autonomía sindical y el funcionamiento de los órganos internos que representan la voluntad de los trabajadores.

El sindicato también destacó que el crecimiento de su representación nacional y la reciente asamblea con más de 600 trabajadores son evidencia del fortalecimiento institucional alcanzado en los últimos años, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados.