La Capital | Política | Sindicato de Camioneros de Santa Fe

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe cuestionó la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en el gremio

El sindicato señaló que la resolución judicial podría afectar el normal funcionamiento de sus órganos internos y los procesos democráticos previstos por su estatuto

17 de diciembre 2025 · 17:13hs
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe señaló su preocupación por la decisión de la Justicia

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe señaló su preocupación por la decisión de la Justicia

El Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe manifestó su preocupación ante recientes decisiones emanadas del fuero laboral que, según señalaron desde la organización, podrían afectar el normal funcionamiento de sus órganos internos y los procesos democráticos previstos por su Estatuto.

La resolución en cuestión, dictada por el Juzgado Laboral a cargo de la doctora. Paula Calace Vigo, dispuso la suspensión momentánea del proceso electoral del gremio, lo que ha generado inquietud respecto de los alcances de la intervención judicial en una organización con mecanismos orgánicos plenamente vigentes y con una vida institucional activa en toda la provincia.

Desde el sindicato recordaron que el 1° de noviembre se celebró en la ciudad de Santa Fe una Asamblea Extraordinaria con más de 600 trabajadores, órgano soberano de la institución, que resolvió por unanimidad la continuidad de la Comisión Directiva hasta tanto se resuelvan definitivamente las actuaciones judiciales en curso. Esta instancia, subrayaron, representa la voluntad directa de los afiliados y constituye el marco legal previsto por el Estatuto para garantizar la continuidad de la gestión durante procesos extraordinarios.

En relación con la lista impugnada, la institución reiteró que las observaciones realizadas se corresponden con incumplimientos estatutarios vigentes, vinculados al cupo femenino, la validez de los avales presentados y la autenticidad de parte de la documentación acompañada, hoy bajo análisis en sede judicial.

>> Leer más: Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

Mayor representación y nuevas responsabilidades

La situación se produce en simultáneo con un momento de especial relevancia para el sindicato a nivel nacional. En el reciente LIX Congreso Nacional de la Federación de Camioneros, Santa Fe alcanzó un hito histórico al contar con 14 congresales, convirtiéndose en la tercera provincia con mayor representación federal, de acuerdo con el número de afiliados del distrito.

En ese mismo encuentro, los gremios del país ratificaron por unanimidad la continuidad de Hugo Moyano como secretario general de la Federación por un nuevo período de cuatro años. Asimismo, el secretario general de Camioneros Santa Fe, Juan Mateo Chulich, fue designado como Secretario de Fiscalización de Aportes, un área central para supervisar la correcta confección de los recibos de sueldo, el cumplimiento del Convenio Colectivo 40/89 y el destino de los aportes y contribuciones en todo el país.

Es una responsabilidad que nos permitirá trabajar con mayor rigor y transparencia en la defensa de los derechos de los camioneros”, afirmó Chulich tras su designación. “También es un reconocimiento al crecimiento institucional que ha tenido Santa Fe en estos años”.

Un llamado a preservar la autonomía sindical

En el marco de la medida cautelar, Chulich expresó la posición del sindicato respecto del alcance de la intervención judicial: “Tenemos un Estatuto claro, órganos en funcionamiento y una Asamblea que decidió por unanimidad la continuidad de la conducción mientras avanza el proceso judicial. La vida interna del sindicato debe respetarse y conducirse según las reglas que establecen los trabajadores”.

Sobre el trámite judicial, agregó: “Nos preocupa que decisiones provisorias puedan interferir en la voluntad expresada por los afiliados. Confiamos en que las instancias superiores restablecerán el orden natural del proceso y permitirán que el sindicato continúe funcionando con normalidad”.

Respecto de las irregularidades detectadas en la lista impugnada, sostuvo: “Acá no hubo proscripción ni maniobras. Lo que hubo fue una lista que no cumplió ninguna regla: no tenía avales válidos, no respetaba el cupo femenino, presentó planillas con firmas falsas y su documentación está siendo investigada por la njusticia. Eso no es persecución: es cumplir el Estatuto, como lo hacemos siempre”.

Un proceso institucional que sigue su curso

La institución reiteró que continuará cumpliendo con todas las medidas judiciales que correspondan, pero reafirmó la importancia de preservar la autonomía sindical y el funcionamiento de los órganos internos que representan la voluntad de los trabajadores.

El sindicato también destacó que el crecimiento de su representación nacional y la reciente asamblea con más de 600 trabajadores son evidencia del fortalecimiento institucional alcanzado en los últimos años, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados.

Noticias relacionadas
José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

La Casa Gris ya tiene los nombres para la Corte Suprema.

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. 

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado
OVACIÓN

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Verón, crítico contra Central y la AFA: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral