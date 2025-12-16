La Capital | Información General | alumnos

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Los padres de alumnos de una escuela de Eldorado, Misiones, se enteraron horas antes de la graduación que el salón estaba impago. Romina Enriquez, la denunciada, reconoció que gastó el dinero en apuestas: "Tengo problemas con el casino"

16 de diciembre 2025 · 18:07hs
Chat de padres. La mujer confesó que el dinero recaudado lo perdió en apuestas: Tengo problemas con el casino. 

Chat de padres. La mujer confesó que el dinero recaudado lo perdió en apuestas: "Tengo problemas con el casino". 

La madre de una alumna de la Escuela Comercio N° 19 de la localidad de Eldorado, en Misiones, fue denunciada penalmente por estafa y es buscada por haber robado unos 17 millones de pesos que un grupo de estudiantes habían recaudado para el pago de su fiesta de egresados.

Los 35 estudiantes y sus familias se enteraron a horas de que se realizara la fiesta, el pasado viernes. Uno de los padres admitió que fue el intendente de la ciudad quien se puso como garante para que los chicos no se quedaran sin su esperada recepción.

El caso salió a la luz el viernes cerca del mediodía cuando los propietarios del salón donde se iba a realizar el evento se contactaron con algunos padres para advertirles que si no abonaban la totalidad de los gastos, la fiesta se cancelaba.

Para ese entonces Romina Enriquez (42), la encargada de los 17.000.000 pesos que habían reunido los chicos con pagos mensuales de 60.000, no respondía los llamados ni mensajes. Al mediodía, a través de un mensaje de WhatsApp, reconoció que el dinero se había esfumado.

“La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (el dinero) y después pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, se justificó. Y se comprometió a gestionar un crédito para devolver lo perdido, pero salió de los grupos de WhatsApp y hasta este lunes seguía sin aparecer.

Mónica Biczyk admitió que “fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona” y que la madre encargada de abonar los servicios “siempre ponía una excusa para no mostrar los recibos” de pago. Y tampoco les mostraba el saldo de la billetera virtual donde se depositaba lo recaudado.

A horas del inicio de la fiesta, los estudiantes se enteraron que no había servicio de catering asegurado, ni DJ y fotógrafo porque nunca les habían abonado el dinero pactado. Ramón Mercado, uno de los padres, no dudó en calificar el hecho como “una de las estafas más grandes conocidas en Eldorado” y que el intendente de Eldorado se comprometió personalmente y se puso como garante de manera tal que el evento se realizara tal como estaba previsto.

“El contrato establecía que debía saldarse la totalidad de lo pactado 48 horas antes de la fiesta. Ellos esperaron que esta señora les llevara el dinero, pero en un momento se cortó la comunicación y entonces buscaron contactar a otros padres para comentarles lo que estaba sucediendo”, explicó Mercado.

“Como ya era imposible hacer la comida para todos los participantes, se decidió que cada familia llevara pizzas y empanadas para compartir. El colegio también nos donó 15 pizzas y 15 docenas de empanadas para aquellas familias que no estuvieran en condiciones de hacer frente a ese gasto. Los los chicos se quedaron sin el video que mostraba sus vidas porque el encargado fue contratado para otro evento”, reveló Mercado.

El hombre sostuvo que en los próximos días todos los padres harán la denuncia y que este lunes familiares de Enriquez se acercaron y se comprometieron en hacer aportes de dinero para disminuir la deuda.

Pese a los momentos de angustia, los egresados decidieron que la hija de Enriquez participara de la fiesta de recepción. “Lamentablemente, otra alumna decidió bajarse porque sus padres no querían comprometerse con un nuevo gasto”, sostuvo Mercado.

La Policía de Misiones reconoció que hasta el momento se realizó una denuncia y que la mujer, que es enfermera del Hospital SAMIC de Eldorado, sigue sin ser hallada.

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Adquirieron la vivienda hace ocho meses. Aseguran que no sabían que, por los habitantes anteriores, había una orden de derrumbe por la ley de narcomenudeo que se ejecutará este viernes

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

