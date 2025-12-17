Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

La víctima, un hombre de 65 años, fue trasladado con heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, pero consciente y ya se recupera en un hospital rosarino

La vivienda en Salta al 1500 donde cayó el obrero

El jefe de un grupo de obreros de la construcción cayó de altura y tuvo que ser rescatado. El hecho se produjo este miércoles al mediodía en una vivienda de la zona centro de Rosario . El hombre presentaba heridas en su cabeza y en distintas partes del cuerpo ya que no pudo protegerse en la caída.

Personal del Sistema Integral de Emergencia Sanitaria (Sies) llegó a una casa de Salta al 1500 , casi esquina con Paraguay. Los médicos atendieron a Guillermo, el hombre herido, y lo asistió hasta ser trasladado a un hospital, que al momento de ser trasladado al hospital lo hizo consciente.

Guillermo era el capataz de un grupo de obreros que habían trabajado desde la semana pasada en la vivienda de calle Salta. Sus compañeros suponían que antes del fin de semana los trabajos por los cuales fueron contratados serían terminados. Este miércoles Guillermo se subió a una escalera, pero antes de llegar al techo donde tenían que trabajar, se resbaló y cayó desde unos tres metros de altura.

Al lugar llegó “ en menos de cinco minutos ” una ambulancia de Sies, que rápidamente atendió al hombre de 65 años y solicitó el apoyo del personal de Bomberos Zapadores, ya que no contaban con los recursos para poder retirar al herido por las escaleras angostas del inmueble .

Los compañeros de Guillermo relataron a El Tres TV que el hombre “estuvo inconsciente un minuto” y no podía respirar producto de las heridas y la sangre, sin embargo, cuando llegaron los médicos pudo responder las preguntas de rutina y estaba consciente.

La familia llegó rápidamente a la vivienda alertadas por la salud del obrero de 65 años y se retiró del lugar del accidente en la ambulancia que el Sies puso a disposición para el traslado de Guillermo.

El operativo entre médicos y bomberos, con custodia policial, duró menos de 60 minutos y Guillermo se encuentra estable y se recupera del accidente.