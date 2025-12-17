Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación tratará hoy el Presupuesto 2026 , tras obtener dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Haciendo. Pero el tema más controvertido que se conoció ayer fue la inclusión de un artículo por el cual el gobierno dispuso la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en el sector de discapacidad , normas que habían sido ampliamente debatidas y que el Congreso había ratificado a pesar de los vetos del presidente Javier Milei .

El diputado nacional Agustín Rossi, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, afirmó este miércoles que “la derogación de esas dos leyes es la frutilla del postre, porque entraron por la ventana, se incorporaron a último momento . Este presupuesto fue debatido con la anterior composición de la Cámara de Diputados y en ese dictamen no estaban incluida la derogación de las dos leyes”.

En declaraciones a LT8 , el legislador por Santa Fe remarcó que el gobierno nacional “claramente incluyó la derogación de las leyes en el Presupuesto porque claramente las tenía que cumplir. Las partidas de fondos para esas leyes deben estar mencionadas en el Presupuesto, y por eso termina derogándolas. Veremos qué pasa hoy en el recinto, porque muchos diputados que estaban predispuestos a votar el presupuesto, quizás en este artículo en particular no tengan la misma predisposición”.

“Ayer, desde el oficialismo hicieron circular el despacho de la comisión, pero sin enviarlo a la oposición. Nosotros nos tuvimos que enterar por otros diputado que habían realizado esta maniobra. Sé que es una situación difícil de defender en el bloque oficialista. Esperemos contar con un número suficiente de votos como para que en la discusión en particular, ese artículo no cuente con los votos necesarios y esas leyes queden vigentes después de toda la lucha que se dio este año”, subrayó Rossi.

Si finalmente hoy se confirma la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en discapacidad, “habrá que seguir la lucha, seguir trabajando con las familias con personas con discapacidad para construir una nueva ley por todo lo que significó la no atención de las familias. Lo mismo con el sistema universitario para obtener el financiamiento acorde que necesitan las universidades nacionales. Habrá que insistir otra vez con esos temas. La única lucha que se pierde es la que se abandona, y más en estos temas que tienen tanto consenso en la sociedad”.

Igualmente, Rossi ve una luz de esperanza a partir de lo que pueda suceder hoy en el Parlamento. Opinó: “Yo no daría esto como una cuestión terminada. En 2024, el gobierno logró todos los objetivos parlamentarios que se había propuesto, algo que no logró en 2025 y era la misma Cámara de Diputados. Universidades y discapacidad son temas muy sensibles. Ambos recogen apoyos transversales a lo largo y ancho del país. Ambos tienen incidencias en las localidades o provincias de origen de cada uno de los diputados. Es cierto que el bloque de La Libertad Avanza es más compacto, tiene mucho anclaje social y ese anclaje seguramente tendrá impacto en la Cámara de Diputados”.

Reforma Laboral: "No generará empleo"

Con relación al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno y que ya ingresó en la Cámara de Senadores, y que también deberá ser analizada en Diputados, Rossi consideró: “No es una ley que vaya a generar trabajo. El empleo se genera si la economía crece, y con este plan económico la economía no crece en Argentina. En Santa Fe hay noticias todas las semanas de empresas que cierran o que despiden personal, o que se convierten de fabricantes a comercializadoras a partir de la avalancha importadora”.

“Mientras no exista una política de crecimiento económico, no se generarán puestos de trabajo. Además, en todo el articulado de la ley no hay ningún artículo que sea en beneficio de los trabajadores. Los más lesivos: el banco de horas, vas a tener que trabajar hasta 12 horas por día si lo dispone el empleador y la compensación se hará en el mes en que la patronal lo determine. Se terminan las horas extras. Con salarios deprimidos, las horas extras ayudaban a tener un ingreso mucho más acorde a las necesidades actuales”.

El segundo punto más controversial, dijo Rossi, “es el régimen de vacaciones. Será obligatorio otorgar licencia en verano una vez cada tres años. Eso generará incomodidad para familias que tengan chicos en edad escolar. Y el tercer tema es la indemnización. Se pagará en cuotas, en muchos casos hasta doce meses, y algunos ítems no serán tenidos en cuenta al momento del cálculo, entre ellos aguinaldos y vacaciones”.

Finalmente, Rossi apuntó contra el fondo de asistencia laboral (FAL) impulsado por el gobierno nacional. “Se crea deduciendo del aporte del 3 por ciento que hagan los trabajadores al sistema previsional. De esa forma se desfinancia el sistema previsional para crear un fondo con el que se pagarán las indemnizaciones y al empleador no le costará un peso. Entre estas cuestiones en contra de los empleados están la eliminación de los estatutos profesionales y el debilitamiento de las convenciones colectivas de trabajo”.