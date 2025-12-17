La Capital | Ovación | Flamengo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

PSG de Francia se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo. El cuco brasileño malogró cuatro penales.

17 de diciembre 2025 · 17:24hs
Los jugadores de PSG corren a celebrar la obtención de la Copa Intercontinental ante Flamengo.

Los jugadores de PSG corren a celebrar la obtención de la Copa Intercontinental ante Flamengo.

En una definición por penales para el infarto, PSG de Francia -campeón de Europa- se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo -campeón de la Copa Libertadores- por 2 a 1 desde los doce pasos, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario con alargue incluido. De esta manera, uno de los competidores de Central y candidato fuerte al título en la próxima Copa Libertadores se pegó un duro porrazo.

Lo curioso y hasta ridículo es que Flamengo falló cuatro penales (Ñíguez, Pedro, Pereira y Araujo). Así el reciente campeón de América tuvo una pésima puntería y se quedó con las ganas de alzar la Intercontinental. Y hace 13 años que un equipo Sudamericano no se corona con este trofeo, desde Corinthians en 2012.

PSG dominó el primer tiempo. El conjunto parisino impuso el ritmo desde el inicio y jugó mayoritariamente en campo rival. En los primeros minutos generó varias situaciones, con remates lejanos de Vitinha y Lee Kang-In, y un gol de Fabián Ruiz que fue anulado tras la intervención del VAR.

Flamengo buscó detener el envión rival recurriendo a faltas e intentando replegarse para resistir los avances del PSG. Con el correr de los minutos el partido se emparejó y el equipo brasileño logró reaccionar: tuvo aproximaciones claras, como las de el exRiver Carrascal dentro del área y un remate de Pulgar desde media distancia que exigió al arquero parisino.

El trámite se tornó friccionado, con varias faltas, tarjetas amarillas y pausas que le quitaron continuidad al juego.

Leer más: Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2001386582348009566&partner=&hide_thread=false

El grito de PSG

El quiebre llegó pasada la media hora: a los 35 minutos Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rebote en el área y definió a quemarropa para establecer el 1-0. El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la lesión de Lee Kang-In, que debió salir, y por un tramo final intenso en el que el PSG se mostró mejor plantado y se fue al descanso con la ventaja.

Leer más: Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Segundo tiempo y empate de Flamengo

El segundo tiempo comenzó con el PSG manteniendo el control del juego y manejando la pelota en campo propio, aunque con varias infracciones que cortaron el ritmo. Flamengo intentó presionar alto y provocar errores, pero el desarrollo fue trabado, con faltas reiteradas y un breve parate por la lesión de Giorgian de Arrascaeta.

Una falta de Marquinhos dentro del área sobre De Arrascaeta derivó en penal para Flamengo luego de la revisión del VAR. Jorginho se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso puso el 1-1, devolviéndole la paridad al encuentro.

Luego del empate, el partido volvió a cargarse de tensión. PSG movió el banco con el ingreso de Bradley Barcola, mientras Flamengo también ajustó piezas con la entrada de Pedro. Hubo varias infracciones sobre Kvaratskhelia y una amarilla para Pulgar, en un tramo trabado, con interrupciones y un ritmo que bajó tras el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2001381487598555511&partner=&hide_thread=false

Tiempo extra y penales

En el tiempo extra el resultado no se modificó y PSG se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo 2 a 1 por penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Lo curioso es que Flamengo falló cuatro penales (Ñíguez, Pedro, Pereira y Araujo). Así el reciente campeón de América tuvo una pésima puntería y se quedó con las ganas de alzar la Intercontinental. Y hace 13 años que un equipo Sudamericano no se corona con este trofeo, desde Corinthians en 2012.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto junto a Max Verstappen en el paddock de la Fórmula 1.

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Estudiantes fue campeón del Clausura y Verón levantó la copa desde la tribuna junto a los hinchas.

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

La nueva comisión directiva de Newell’s se presentó este lunes.

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Claudio Aquino está jugando en Colo Colo, hasta donde hace muy poco tiempo dirigió Almirón, hoy DT de Central.

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado
OVACIÓN

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Verón, crítico contra Central y la AFA: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral