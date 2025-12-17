Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

PSG de Francia se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo. El cuco brasileño malogró cuatro penales.

Los jugadores de PSG corren a celebrar la obtención de la Copa Intercontinental ante Flamengo.

En una definición por penales para el infarto, PSG de Francia -campeón de Europa- se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo -campeón de la Copa Libertadores- por 2 a 1 desde los doce pasos, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario con alargue incluido. De esta manera, uno de los competidores de Central y candidato fuerte al título en la próxima Copa Libertadores se pegó un duro porrazo.

Lo curioso y hasta ridículo es que Flamengo falló cuatro penales (Ñíguez, Pedro, Pereira y Araujo). Así el reciente campeón de América tuvo una pésima puntería y se quedó con las ganas de alzar la Intercontinental. Y hace 13 años que un equipo Sudamericano no se corona con este trofeo, desde Corinthians en 2012.

PSG dominó el primer tiempo. El conjunto parisino impuso el ritmo desde el inicio y jugó mayoritariamente en campo rival. En los primeros minutos generó varias situaciones, con remates lejanos de Vitinha y Lee Kang-In , y un gol de Fabián Ruiz que fue anulado tras la intervención del VAR.

Flamengo buscó detener el envión rival recurriendo a faltas e intentando replegarse para resistir los avances del PSG. Con el correr de los minutos el partido se emparejó y el equipo brasileño logró reaccionar: tuvo aproximaciones claras, como las de el exRiver Carrascal dentro del área y un remate de Pulgar desde media distancia que exigió al arquero parisino.

El trámite se tornó friccionado, con varias faltas, tarjetas amarillas y pausas que le quitaron continuidad al juego.

Leer más: Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2001386582348009566&partner=&hide_thread=false EN BRASIL, LA OTRA CARA: el dolor de los hinchas de Flamengo tras perder la #CopaIntercontinental contra PSG en los penales. pic.twitter.com/8AbjmSqc1L — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2025

El grito de PSG

El quiebre llegó pasada la media hora: a los 35 minutos Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rebote en el área y definió a quemarropa para establecer el 1-0. El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la lesión de Lee Kang-In, que debió salir, y por un tramo final intenso en el que el PSG se mostró mejor plantado y se fue al descanso con la ventaja.

Leer más: Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Segundo tiempo y empate de Flamengo

El segundo tiempo comenzó con el PSG manteniendo el control del juego y manejando la pelota en campo propio, aunque con varias infracciones que cortaron el ritmo. Flamengo intentó presionar alto y provocar errores, pero el desarrollo fue trabado, con faltas reiteradas y un breve parate por la lesión de Giorgian de Arrascaeta.

Una falta de Marquinhos dentro del área sobre De Arrascaeta derivó en penal para Flamengo luego de la revisión del VAR. Jorginho se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso puso el 1-1, devolviéndole la paridad al encuentro.

Luego del empate, el partido volvió a cargarse de tensión. PSG movió el banco con el ingreso de Bradley Barcola, mientras Flamengo también ajustó piezas con la entrada de Pedro. Hubo varias infracciones sobre Kvaratskhelia y una amarilla para Pulgar, en un tramo trabado, con interrupciones y un ritmo que bajó tras el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2001381487598555511&partner=&hide_thread=false ¡CON USTEDES, EL HÉROE DE LA JORNADA! Matvey Safonov ATAJÓ 4 de los 5 penales que le patearon y es campeón Intercontinental con PSG. ¡LOCURA! pic.twitter.com/OGkh2wlsQm — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2025

Tiempo extra y penales

En el tiempo extra el resultado no se modificó y PSG se quedó con la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo 2 a 1 por penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Lo curioso es que Flamengo falló cuatro penales (Ñíguez, Pedro, Pereira y Araujo). Así el reciente campeón de América tuvo una pésima puntería y se quedó con las ganas de alzar la Intercontinental. Y hace 13 años que un equipo Sudamericano no se corona con este trofeo, desde Corinthians en 2012.