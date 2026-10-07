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Menos población y más incertidumbre: cómo cambiará la demanda mundial de alimentos y qué oportunidad tiene Argentina

Geopolítica, demografía, tecnología y nuevos mercados atravesaron la tercera edición de Faro 2026, organizado por Agroactiva en Rosario. El politólogo Andrés Malamud planteó que, pese a la fragmentación política, la economía global seguirá interconectada

Patricia Martino

Por Patricia Martino

7 de octubre 2026 · 16:25hs
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Andrés Malamud habló sobre “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro”.

Andrés Malamud habló sobre “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro”.

La tercera edición del Foro Agroindustrial Argentino (Faro) que se realizó este martes en Rosario reunió a destacados especialistas para analizar cómo la incertidumbre global impacta en el agro y cómo convertirla en ventaja competitiva. Cómo será la futura demanda global de alimentos dominó la agenda del encuentro.

La jornada que es organizado por Agroactiva y se realizó en los salones de Puerto Norte tuvo como eje “Campo G-Zero” y la conferencia que brindó el politólogo Andrés Malamud cautivó a los asistentes. El politólogo de la Universidad de Lisboa y referente en política comparada y relaciones internacionales se presentó en un panel que tuvo como título “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro” y brindó un detallado escenario sobre cómo está el mundo y, en ese contexto, qué lugar le toca a Argentina en el juego de la geopolítica.

El G-Zero (o "Gravedad Cero" geopolítica) es un concepto acuñado por el politólogo estadounidense Ian Bremmer, para describir un orden mundial caracterizado por un vacío absoluto de liderazgo global.

Malamud expuso que “la globalización y la economía siguen su curso aunque China y Estados Unidos se peleen”, aunque no así “la seguridad que es regional” y consideró que “en el G-Zero perdemos todos”, incluso remarcó que “Estados Unidos es el gran perdedor” al embarcarse en guerras que no terminan con los regímenes que se supone quiere derrocar.

“Estados Unidos declaró la intención de evitar guerras eternas en Medio Oriente y prevenir que otra gran potencia intervenga en la región. Sin embargo, el 28 de febrero de este año entró en combate con Irán, involucrándose en un conflicto que no logra concluir. Irán es un país musulmán pero no árabe (Persia), con sus propios aliados regionales. Estados Unidos actuó en este caso sin sintonizar con Europa, sin consultar a la Organización de las Naciones Unidas y sin dialogar de manera suficiente con los países árabes”, reseño Malamud.

En el contexto internacional aparece la baja de la población, una tendencia que remarcó es global y que se acentúa en los países desarrollados pero la que también está viviendo Argentina y muchos países de América latina.

“En el plano demográfico, América latina atraviesa un rápido envejecimiento. La proporción de adultos mayores, que era del 4%, se encamina hacia el 20% para el año 2050, lo que afectará severamente los sistemas previsionales. La tasa de fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1 hijos por mujer), por lo que sin flujos migratorios la población tenderá a reducirse”, detalló y explicó que va la tendencia va más allá de los dichos del presidente Milei sobre la despenalización del aborto en Argentina, atado a la baja natalidad en el país”, detalló.

En ese marco, y tomando en cuenta la producción de alimentos, el desafío es cómo alimentar a los que quedarán en los próximos años. “La economía nos sigue interconectando aunque la política nos separe”, indicó y comenzó a delinear el futuro de Argentina, que “no está garantizado pero es más promisorio que ayer” a pesar de que hay grandes perdedores.

“En términos geográficos y de recursos, la región cuenta con un potencial extraordinario en minerales críticos y tierras raras (como cobre y litio). Perú y Chile han aprovechado activamente esta riqueza. Argentina representa tanto un fracaso presente por la falta de explotación oportuna como una garantía de potencial futuro”, subrayó Malamud.

El rol de Santa Fe

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, participó de la apertura oficial de Faro y destacó la importancia de la articulación público-privada, al tiempo que remarcó el rol del Estado como facilitador para que el sector privado invierta. “Somos campeones de exportadores del mundo ganándole a los puertos de Nueva Orleans y Santos, en Brasil. La provincia de Santa Fe tiene una gran vinculación con el Planeta, en tan solo 70 km. entre Arroyo Seco y Tambúes se exporta casi el 76% de los granos que Argentina exporta. Tenemos muchísimo para dar desde la provincia”, resaltó al tiempo que mencionó que en esta demanda de alimentos que tiene el mundo, la Argentina lo tiene para dar y posicionarse en esa ventana de oportunidades.

Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva, destacó el rol de la gran comunidad del campo que está interesada por conocer lo que se viene. "Este es un espacio donde se tratan temas que en un futuro inmediato y no tan inmediato van a atravesar a todo el sector agropecuario. Por eso, el año pasado estuvimos hablando de inteligencia artificial, cuando prácticamente no se hablaba de inteligencia artificial en el sector. Este año hablamos sobre geopolítica y el campo", destacó.

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La jornada también contó con la participación de Roberto Vassolo, profesor de Estrategia del IAE Business School, quien puso el foco en cómo competir y tomar decisiones en contextos de alta volatilidad.

Por su parte, Juan Pablo Cosentino, especialista en tecnología e innovación, analizó el rol de la inteligencia artificial, la trazabilidad y los datos como herramientas de resiliencia para el agro, entre otros. La jornada también contará con Roberto Vassolo, profesor de Estrategia del IAE Business School, quien pondrá el foco en cómo competir y tomar decisiones en contextos de alta volatilidad; y con Juan Pablo Cosentino, especialista en tecnología e innovación, para analizar el rol de la inteligencia artificial, la trazabilidad y los datos como herramientas de resiliencia para el agro, entre otros.

Por la mañana Maximiliano Díaz, mg. en políticas públicas de la Universidad de Andalucía, expuso sobre el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y las nuevas condiciones de acceso a los mercados.

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