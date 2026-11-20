Un fiscal federal denunció que el abogado, condenado por peculado en la causa Amia, se habría insolventado para no pagar una deuda alimentaria de 34 millones de pesos

La reciente salida del país del abogado Carlos Telleldín, condenado por peculado en la causa Amia y quien afronta un proceso para devolver 400 mil dólares de una coima pagada por la ex-Side, repercutió de lleno en el ámbito judicial de Santa Fe, donde está denunciado por maltrato, violencia de género y amenazas por parte de su ex pareja y madre de un hijo en común de 11 años . Un fiscal federal había reclamado que se tomaran medidas cautelares antes del viaje a Uruguay del abogado, quien mantiene una deuda de 34 millones de peso en concepto de alimentos .

Radicada con su hijo en la ciudad de Santa Fe, Noelia Cardinali denunció el año pasado a Telleldín por amenazas y maltrato hacia ella y el niño. La causa no presentó avances pero el conflicto volvió a aflorar en septiembre pasado, cuando el fiscal federal de la causa Amia Sebastián Lorenzo Basso denunció de oficio ante la Justicia santafesina situaciones de intimidación y amenazas del abogado hacia la mujer y su hijo. Además advirtió sobre maniobras fraudulentas para declarar su insolvencia patrimonial a fin de no afrontar la deuda de alimentos.

Ante la inminente salida del país del exvendedor de autos usados de 66 años, Basso reclamó a la la Justicia de Santa Fe que se lo cite a audiencia imputativa, se practiquen pruebas y se dicten medidas cautelares y de protección para las víctimas. Así y todo, el 7 de noviembre Telleldín viajó a Uruguay, al parecer con la intención de obtener allí la ciudadanía y radicarse luego en Brasil.

Sin respuesta

“La Justicia de Santa Fe no hizo nada y no nos da respuesta”, dijo a La Capital Cardinali, madre de cuatro hijos —el menor, fruto de una breve relación de convivencia con Telleldín que interrumpió ante situaciones de maltrato en el embarazo— y actualmente de licencia en su trabajo como empleada de una concesionaria. “¿Cómo puede ser que estos organismos no otorguen protección a las víctimas en causas por violencia de género y amenazas? No nos amenaza cualquier persona, es alguien con conexiones en el mundo del delito y la sensación es que fuera del país puede gozar de más impunidad”, añadió.

Telleldín estuvo acusado de haber aportado el coche bomba que se usó en el atentado terrorista a a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en 1994 y fue absuelto tras ser enjuiciado dos veces. En 2019 fue condenado a 3 años y medio de prisión, acusado de haber cobrado 400 mil dólares de fondos reservados de la exSide para acusar falsamente a policías bonaerenses. Sostiene un frente judicial activo en la Justicia Federal, que le reclama la devolución de ese dinero. Un proceso en el cual le embargaron dos vehículos y ocho propiedades inscriptos a nombre de su actual pareja.

En simultáneo, Telleldín afronta dos procesos judiciales en la provincia de Santa Fe. El juzgado de Familia Nº 1 de la ciudad de Santa Fe tramita el reclamo alimentario: “Así como no cumple su deuda con el Estado, tampoco cumple con la deuda de alimentos. Se lo citó, en algún momento compareció y se lo declaró deudor alimentario, pero jamás pagó una cuota ”, detalló la abogada Sofía Ackermann, quien inició una litigación para el pago de una deuda de 36 millones de pesos en concepto de alimentos hacia el niño, quien padece una discapacidad, recibe tratamiento psicológico y de psicopedagoga y se encuentra al cuidado exclusivo de la madre.

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En noviembre del año pasado Noelia presentó una denuncia penal en la fiscalía de Santa Fe por situaciones de violencia sufridas mientras estuvo internada por una descompensación y el niño estuvo un tiempo al cuidado del padre. Indicó que el nene sufrió maltrato y finalmente Telleldín lo dejó en un hogar de huérfanos de Morón, de donde lo retiró la madre al obtener el alta. Noelia denunció haber recibido amenazas como “cuando tu hijo se muera no vas a recibir ni un vaso de agua mía”, o “los que me molestan se caen en la bañera”. "No me llamaron a declarar y tampoco convocaron al nene. Pido protección porque tenemos miedo de que nos pase algo”, reclamó la mujer.

Insolvencia fraudulenta

El 25 de septiembre el fiscal federal Basso pasado formuló una nueva denuncia penal ante la fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe a cargo de Florencia Saravia. Advirtió que en el marco de la investigación patrimonial a Telleldín se detectaron maniobras que podrían constituir delitos de acción pública respecto de su hijo menor y la madre, como amenazas e insolvencia fraudulenta.

El escrito fiscal detalla que el niño “nunca percibió suma alguna del progenitor”, da cuenta de amenazas registradas en audios y videos con la finalidad de “doblegar la voluntad” de la denunciante e indica que el exvendedor de autos “prácticamente no mantuvo vínculo con el hijo”; hechos que enmarca en un contexto de perspectiva de género y de protección de los derechos del niño.

La denuncia federal señala que en la investigación patrimonial se advirtieron maniobras para ocultar o desplazar de bienes hacia su actual pareja —quien a criterio del fiscal no posee solvencia económica—, no sólo para no afrontar sus deudas como progenitor sino también con el Estado nacional en el marco de la causa Amia. Reclamó además que se evalúen riesgos de fuga o de ocultamiento de prueba.

Tras la presentación Telleldín salió del país sin impedimentos legales, situación que la semana pasada fue comunicada desde la secretaría del causa Amia al juzgado de familia que tramita la demanda por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.