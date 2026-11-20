La Justicia liberó a un joven que mató a su hermano en una pelea La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva, pero el juez dispuso su libertad con reglas de conducta mientras continúa la investigación 20 de noviembre 2026 · 16:59hs

El 8 de noviembre, Fabricio Badán, de 21 años, atacó a su hermano Marcos, de 18, con un gancho de carnicería en una casa de San Martín al 4100. El 13 de noviembre, Marcos falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El viernes por la tarde, el juez Juan Ignacio Gasparini tuvo por formalizada la imputación y dispuso la libertad de Fabricio bajo reglas de conducta, con vencimiento el 12 de febrero. El imputado deberá fijar domicilio, presentarse cada 15 días a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y tiene prohibido salir del país. Además, se dispuso profundizar las tareas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento y la mecánica del hecho.

La investigación sostiene que Fabricio habría utilizado un gancho de carnicería durante la confrontación. El golpe impactó en la oreja izquierda de Marcos, quien sufrió una lesión que requirió atención médica y que posteriormente tuvo consecuencias de mayor gravedad. La intervención inicial se produjo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde el joven fue asistido y luego recibió el alta médica. Sin embargo, horas después presentó mareos y vómitos y debió regresar al centro de salud, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

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Fiscalía pidió preventiva La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de 90 días. El fiscal Franco Miatello, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas, le atribuyó a Fabricio que, pasada la medianoche del 8 de noviembre, en una vivienda de Pasaje Santa María al 4100, a la altura de avenida San Martín, tras una discusión con su hermano Marcos Ignacio Badán, tomó un elemento cortopunzante, tipo gancho de carnicería, y lo agredió en la zona del cráneo, a la altura del oído izquierdo, ocasionándole una herida de gravedad.

Rápidamente, familiares intercedieron y trasladaron a la víctima al Hospital de Emergencias, donde quedó internada en observación durante el domingo 8 de noviembre de 2026. Días después, recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde se descompensó. Por ese motivo, debió ser hospitalizado nuevamente el 9 de noviembre. Finalmente, falleció el jueves 12 como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave.