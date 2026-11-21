El argentino pasó a la Q3, lo mismo que su compañero de Alpine Pierre Gasly que partirá un puesto más adelante. Verstappen larga en punta

Una imagen artística del Alpine de Franco Colapinto en Las Vegas.

Franco Colapinto tuvo un buen sábado, con un magnífico 5° lugar en la FP3 y el pase a la Q3, para largar noveno el GP de Las Vegas este domingo a las 1. El otro Alpine, de Pierre Gasly, partirá 8°. La pole fue de Kimi Antonelli pero saldrá 6° y larga en punta Max Verxstappen.

El anuncio de la única práctica que se hizo con piso seco, se cristalizó en clasificación, donde los Alpine se guardaron para pasar a la Q2, luego exprimieron todo su potencial en el segundo corte y pelearon dignamente en la Q3.

Gasly y Colapinto clasificaron 9° y 10°, pero la penalidad de 10 posiciones de Oscar Piastri lo dejaron una posición más arriba. Eso sí, no pudieron aprovechar la sanción de 5 puestos del campeón Antonelli, que hizo la pole pero partirá 6°.

El veloz trazado de Las Vegas benefició a los Alpine, que pudieron aprovechar al máximo la potencia de los motores Mercedes, y estuvieron cerca de los Racing Bulls y de varios del resto. Inclusive, dejaron afuera de la Q3 a las dos Ferrari.

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Qué pasó en la Q3 de Las Vegas

En el primer intento de cada uno no hubo dudas de quienes ejercieron hacer de remolque para sus compañeros de equipo. Colapinto a Gasly, Lindblad a Lawson, Antonelli a Russell y Piastri a Norris. Y no tanto Hadjar a Verstappen, que igual se puso detrás de los McLaren para lograr el mismo efecto.

Así, todos los que dieron rebufo quedaron atrás. Colapinto hizo 1m 35,877s y Gasly 1m 35,105s, 10° y 7°.

No, no es la carrera… ¡TODOS JUNTOS BUSCANDO MEJORAR TIEMPOS EN EL CIERRE DE LA Q3!



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Para el último intento, se dio el hecho curioso de que se juntaron los Mercedes, los Racing Bulls y los Alpine y casi se tocan. El campeón Antonelli se dio el gusto de quedar último en ese tren e hizo la pole.

Colapinto mejoró mucho con 1m 35,314s mientras que Gasly no pudo hacerlo por lo que se quedó con el primer registro. Quedaron separados por 209 milésimas y como Piastri, que clasificó 7°, penaliza 10 lugares, los Alpine largan 8° y 9°.

Mientras, Antonelli penaliza 5 lugares y por lo tanto saldrá 6°. En primera fila lo harán Verstappen y George Russell, en la segunda Lando Norris e Isack Hadjar, en la tercera Lindblad y Antonelli, en la octava Liam Lawson y Gasly, y en la quinta Colapinto y Charles Leclerc.

Qué pasó en la Q2 de Las Vegas

En el primer intento hicieron casi calcados los tiempos los Alpine, con Gasly aprovechando rebufo de Colapinto, aunque el equipo aclaró enseguida que no hubo orden de equipo, sino que al ser un recorrido con sentido antihorario, sale primero el argentino a pista.

El francés cronometraba 1m 35,558s y el argentino 1m 35,731s, 11° y 12° y a poco más de medio segundo de la punta, entonces de Piastri.

Pero en el segundo intento los Alpine volaron detrás de los Racing Bulls, Colapinto se metía 5° y Gasly 1°, aunque Verstappen luego lo bajaría.

El francés, con 1m34,559s quedaba a 0,165s de Max y Colapinto con 1m 34,982s, a 0,588s y a 0,423s del francés, que aprovechó el rebufo del argentino.

¡FRANCO COLAPINTO A Q3!



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Los Alpine dejaron afuera a las Ferrari de Leclerc y Hamilton, que se confiaron y no usaron gomas nuevas para el último intento, lo mismo que Hulkenberg, Sainz, Bortoleto y Albon.

Antonelli 10°, y Piastri 4°, entraron. Y ambos penalizarán, así que beneficiarían a los Alpine.

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Qué pasó en la Q1 de Las Vegas

Los Alpine fueron prácticamente los últimos en salir a pista, a falta de 10 minutos para el final de la tanda. Y ambos hicieron dos vueltas de calentamiento antes de establecer sus tiempos.

Colapinto hacía 1m 35,930s y Gasly apenas 104 milésimas más rápido, 9° y 11°.

En el segundo intento seguido, con la misma goma y una vuelta de enfriamiento, el argentino venía mejorando pero Leclerc lo estorbó en las últimas curvas y perdió: 1m 36,119s. Gasly mejoraría un poco: 1m 35,718s, bajando al 10° y 14° puesto ambos Alpine, pero con margen.

Los dos autos siguieron en pista para un último intento, pero al ver que no los superaban levantaban. Igual, Colapinto entró muy justo, 15°, con casi 3 décimas exactas de diferencia con el 17° Rafael Camara, y a 212 milésimas de Gasly, que fue 12°. Quedaron afuera Sergio Pérez, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Oliver Bearman.