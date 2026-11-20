La Municipalidad desplegó operativos preventivos durante las noches del martes, miércoles y jueves. Los controles se realizaron en distintos puntos de la ciudad

Estudiantes de cuarto año de la escuela secundaria hicieron el banderazo del último día de clases el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Monumento Nacional a la Bandera.

La Municipalidad de Rosario mantendrá durante el fin de semana los operativos especiales de prevención por los festejos del Banderazo y el Último Último Día (UUD) de clases . Durante los controles realizados entre el martes y la madrugada de este viernes, los agentes municipales secuestraron cerca de un centenar de elementos de pirotecnia, principalmente bengalas y artefactos explosivos.

El despliegue se puso en marcha ante el adelanto de las celebraciones de numerosos grupos de estudiantes de los últimos dos años de la escuela secundaria. Si bien la mayoría de las instituciones educativas todavía no finalizó el cursado, algunos jóvenes ya comenzaron con los encuentros para despedir el ciclo lectivo.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia y se desarrollaron mediante puestos fijos y recorridas móviles en distintos sectores de Rosario. Los controles continuarán durante los próximos días ante la previsión de nuevas convocatorias para este fin de semana.

Durante las madrugadas, los agentes municipales llevaron adelante patrullajes conjuntos con la Policía en las inmediaciones de establecimientos educativos y otros puntos de concentración de estudiantes.

Los operativos se reforzaron en el Monumento Nacional a la Bandera, donde también trabajaron junto a Gendarmería Nacional; en la intersección de Mendoza y Wilde; en las avenidas Pellegrini y Oroño, y en distintos sectores de la zona norte de Rosario.

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Como resultado de las intervenciones, se secuestraron cerca de 100 elementos de pirotecnia, en su mayoría bengalas y artefactos explosivos. El procedimiento se realizó en cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.

El diálogo con estudiantes y familias

Desde el municipio destacaron que en los últimos años se observa una mayor participación de madres, padres y autoridades escolares en la organización y el acompañamiento de los festejos. Según señalaron, esa presencia contribuye a que los encuentros se desarrollen en condiciones más cuidadas.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, explicó que las tareas preventivas comenzaron antes de las celebraciones, con reuniones entre funcionarios, directivos de escuelas, familias y estudiantes.

"Estamos controlando y siendo firmes en las intervenciones, haciendo cumplir las ordenanzas vigentes y bregando por una buena convivencia. Al mismo tiempo, desde días anteriores a este festejo, ya venimos trabajando con directivos de distintos colegios, padres y alumnos, en diferentes encuentros que tuvimos. La idea es estar en contacto permanente para que estas celebraciones sean seguras y cuidadas", sostuvo.

El funcionario también realizó un balance positivo del comportamiento de los jóvenes durante las primeras jornadas de festejos y destacó el diálogo con los agentes municipales.

"En general, y una vez más, los festejos fueron muy tranquilos este año hasta ahora. Se hicieron algunos encuentros en lugares que estaban correctamente habilitados, y con el acompañamiento y conocimiento de la propia comunidad educativa. Incluso en las intervenciones de nuestros agentes hubo un buen diálogo con los chicos y chicas. La idea es que podamos continuar en este camino", concluyó Herrera.

Los operativos municipales seguirán activos durante el fin de semana, mientras continúen las convocatorias por el Banderazo y el Último Último Día de clases.