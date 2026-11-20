La demanda para cobertura presiona sobre el tipo de cambio, que se mantiene atrasado en relacion a los países de la región. El real brasileño fue una de las monedas que más se devaluó. Las cotizaciones financieras crecen por la salida de divisas

El dólar oficial y los paralelos aceleraron sus avances para alcanzar nuevos récords nominales, en medio de un clima adverso para los mercados emergentes a nivel global. La brecha cambiaria entre el tipo de cambio mayorista y el CCL roza el 13%, su nivel más elevado desde abril de 2025. La mayor demanda de cobertura y la menor oferta de divisas le pone nafta al incendio.

El dólar mayorista subió 1%, hasta los $ 1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la penúltima semana de abril de 2025.

El volumen operado fue de u$s 600 millones, por encima del promedio del mes, que rozó los u$s 500 millones. Además, subrayó se intensificó la actividad en el mercado de dólar linked. La devaluación semanal del peso argentino se dio en sintonía con una pérdida de valor generalizada para las monedas emergentes, destacándose los casos del peso colombiano (+5,6% el tipo de cambio) y el real brasileño (+4,9%).

El tipo de cambio minorista trepó a $ 1.600 en el Banco Nación. En el segmento informal, el dólar blue escaló 2,1%. En Rosario cerró a s $ 1.692. En la Bolsa, el MEP subió a $ 1.677,53, y el CCL aumentó 2,2% a $ 1.782,10.

El spread entre el contado con liqui y la cotización oficial que monitorea el BCRA se posicionó en el 12,8%, cifra máxima desde que el gobierno liberó el cepo para personas humanas. La expansión de esa brecha refleja la creciente dolarización por parte de las empresas para girar divisas fuera del país.

La devaluación del real

Fuentes de la city aclararon que el gobierno continuó con la estrategia de pisar al oficial y dejar correr paralelos, pero con la tasa a un día en torno al piso de BCRA. Esto también sucedió en el contexto donde el real de Brasil se depreció cerca de 20% post elecciones, próximo a tocar los 6 dólares por unidad.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre. Esta diferencia refleja una apreciación real del peso, que comienza a ganar protagonismo en el análisis de los inversores.

Combustible para el dólar

La aceleración de las cotizaciones responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre ellos aparecen la mayor disponibilidad de pesos en el sistema financiero, la reducción de la oferta de divisas y el fortalecimiento global del dólar, en un contexto de mayor cautela de los inversores.

En el plano local, la estrategia oficial de mantener una mayor liquidez para moderar las tasas de interés y favorecer la actividad económica encuentra como contrapartida una creciente demanda de cobertura cambiaria.

A esto se suma la proximidad de una nueva licitación del Tesoro, prevista para el 26 de noviembre, cuando deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $2 0 billones en manos privadas. En paralelo, el mercado comienza a anticipar el incremento estacional de la demanda de pesos durante diciembre.

Por otra parte, el escenario internacional agregó incertidumbre. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la depreciación del real brasileño representan factores adicionales de presión sobre el tipo de cambio argentino, dada la estrecha relación comercial entre ambos países.

El Banco Central (BCRA) compró el jueves 19 de noviembre apenas u$s3 millones, el menor monto desde el inicio del programa de acumulación de divisas. En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s108 millones, principalmente por la baja en la cotización internacional del oro. El viernes, la autoridad monetaria directamente no adquirió divisas en el mercado de cambios.

Riesgo y dólar

En su más reciente informe financiero, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) destacó como un fenómeno inusual el movimiento que se registró en los últimos dos meses, con una fuerte suba del riesgo país (+650 puntos desde julio) y una relativa tranquilidad del tipo de cambio (1,5% de depreciación mensual).

El “hilo conductor” que une estas dos variables es que el mercado que pricea las mayores compras de divisas en elmercado de cambios por parte del Tesoro (presionando el tipo de cambio), ante las dificultades de refinanciamiento.

A su vez, dec una mayor prima de riesgo, deviene una exigencia de mayores rendimientos en pesos y la dinámica del carry-trade.