Pitbulls mataron a un caniche en el centro y vecinos salieron a protestar Ocurrió en la tarde de este jueves en Mitre y Zeballos. Los dueños de los perros suman varias denuncias por distintos ataques de sus animales 19 de noviembre 2026 · 22:52hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un grupo de pitbulls atacó y mató a un caniche en la tarde de este jueves en Mitre y Zeballos, y vecinos salieron a cortar el tránsito para protestar luego de repetidas denuncias por distintos incidentes protagonizados por los mismos perros. La dueña del animal asesinado sufrió una crisis nerviosa y debió ser atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

El episodio ocurrió en la tarde de este jueves, minutos después de las 18.30, cuando los cuatro pitbulls salieron de una casa de Mitre al 1500 y atacaron a un caniche, que murió en el lugar.

Minutos después un grupo de vecinos salió a la calle a cortar el tránsito, batir palmas y reclamar una solución, ya que denunciaron varios ataques previos a otros perros y transeúntes.

"Estamos cansados, después de las ocho de la noche libera a los perros, nos amenaza y se nos ríe en la cara", dijo una vecina, quien aseguró que ella misma presenció tres ataques y que ya formalizaron seis denuncias contras los dueños de los animales.

Personal del Sies asistió en la calle a la dueña del caniche, una mujer que enviudó hace poco tiempo y que sufrió una crisis nerviosa. Después de las 20 personal de la Policía de tránsito interrumpió la circulación vehicular por calle Mitre y los vecinos continuaron protestando en la calle.