La Justicia determinó que sea en la modalidad domiciliaria y se haga efectiva cuando le den el alta de su internación

La Justicia condenó a Cristián ‘Pity’’ Álvarez (54) por haber matado a un hombre en la madrugada del 12 de julio de 2018 dentro del Barrio Samoré, en Villa Lugano. Además, ordenó la inmediata detención del músico que deberá cumplir de manera domiciliaria una vez que cese la internación involuntaria que le fue fijada en el marco de un proceso civil.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 conformado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan Ramos Padilla consideraron que Álvarez es autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fue go. En el debate, intervino el fiscal general Sandro Abraldes, que en su alegato había solicitado 18 años y 6 meses de prisión junto con la detención del músico.

Al momento de ordenar la detención, los magistrados consideraron que la modalidad domiciliaria será controlada a través de un dispositivo de vigilancia electrónica e intimaron a la defensa a que informe un domicilio y una persona de referencia. Aclararon que, en caso de que el condenado no cumpla con los requisitos de la detención, el tribunal puede ordenar su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

El fiscal general Sandro Abraldes solicitó 18 años y 6 meses de prisión para Cristian "Pity" Álvarez. Además, había hecho foco en las declaraciones de los expertos en criminalística, que coincidieron en revelar que los disparos fueron a muy corta distancia (entre 60 y 80 centímetros) y en la descripción de que solo se encontraron las vainas servidas de la pistola utilizada por el acusado. Había mencionado también el testimonio de la forense que realizó la autopsia y que recalcó que todos los disparos fueron vitales, por lo que Díaz estaba vivo al momento en que se hicieron.

Pedido Fiscal

“Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, había afirmado el fiscal Abraldes. Durante la exposición fiscal, se exhibió un video donde se mostró el lugar en el que se cometieron los hechos y el estado en el que falleció la víctima. “El acusado decidió que Díaz debía morir. Este homicidio fue obra de Pity Álvarez”, había aseverado el fiscal.

“Di una declaración amplia de lo que había pasado. Empecé un poco antes del hecho para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal”, sostuvo el músico en sus últimas palabras, por la mañana, desde la clínica en la que está internado. Luego, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados decidió no participar de la lectura del veredicto.

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El hecho

Según había indicado el representante del MPF en su alegato, la madrugada del 12 de julio de 2018 el imputado y Cristian Díaz (36) comenzaron a discutir frente a la puerta de acceso de una de las torres del barrio, situado en la intersección de la autopista Dellepiane Sur y la avenida Escalada. Luego de que la discusión se tornara más eufórica, el músico sacó una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. La víctima cayó al piso y el imputado realizó tres disparos más hacia la misma zona. Tras esto, huyó del lugar y descartó el arma en una alcantarilla.

Finalmente se entregó en una comisaría del barrio de Villa Lugano la mañana del 13 de julio de 2018. Según el peritaje, el hombre falleció por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.