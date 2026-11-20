El sospechoso fue detenido por la policía, pero horas después recuperó la libertad. Enfrentará una causa judicial por hurto de dinero

Un hombre de 37 años quedó involucrado en un hecho de robo a raíz de la denuncia que realizó su empleadora, propietaria de un comercio dedicado de artículos de iluminación en la zona sur de Rosario . El empleado se habría apoderado de unos 4 millones de pesos que la dueña del comercio tenía guardados en la parte superior de su casa.

Fuentes policiales indicaron que el caso se conoció el jueves, poco antes de las 11.30 a partir de una denuncia realizada a la Central de Emergencias 911 por la titular del negocio ubicado en Balcarce 4444.

La comerciante, de 77 años, declaró que al tener que pagarle a un proveedor de su negocio notó que le faltaban entre 3 y 4 millones de pesos en efectivo que tenía en la planta alta de su domicilio. La mujer sostuvo que la única persona que vio subir las escaleras unas horas antes había sido un empleado de 37 años.

Según esa versión, esa persona tras regresar de la planta alta, se retiró unos minutos y luego regresó. Como la comerciante manifestó su deseo de impulsar una causa penal, los policías aprehendieron al sospechoso.

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En el lugar, los agentes le realizaron una revisión de rutina y no hallaron ni armas ni dinero en efectivo. Así y todo, el acusado quedó demorado en la seccional 15ª a disposición de la fiscal de la Unidad de Flagrancia María Verónica Ballari.

Desde Fiscalía, señalaron a este diario que el sospechoso estuvo aprehendido unas horas, se le abrió una causa por hurto y recuperó la libertad. Además, se solicitaron tareas investigativas como relevamiento de cámaras y recolección de testimonios.