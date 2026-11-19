La medida de fuerza coincidirá con el tratamiento del presupuesto nacional 2027 en la Cámara de Diputados

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumarán el próximo miércoles 25 de noviembre al paro nacional universitario convocado en rechazo al proyecto de presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza coincidirá con el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados y busca visibilizar el reclamo por la ley de financiamiento y la recomposición de los salarios docentes.

Según escribieron desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) , el presupuesto lanzado por el gobierno nacional "es un nuevo plan de ajuste que ataca a la salud, la educación y a los salarios".

La convocatoria plantea un rechazo a los recortes previstos para el sistema universitario, que, según advierten los gremios, comprometen el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de sus principales actividades: la enseñanza, la investigación y la extensión.

"Igual de preocupante es que el presupuesto no prevé la recomposición para nuestros salarios. Un gobierno que viola ley de financiamiento universitario, a pesar del reclamo popular y de lo dictado por el Congreso Nacional y el poder judicial, pretende avanzar con su ajuste deteriorando nuestras condiciones de vida y de trabajo", escribieron desde el gremio.

"Este 25 de noviembre los docentes paramos en todo el país", expresaron, al tiempo que convocaron a los diputados nacionales a rechazar el proyecto oficial, al que calificaron como una nueva estafa al pueblo.

>>Leer más: Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Una semana de paro

El comunicado de la nueva medida de fuerza se realizó en plena semana de paro completo que comenzó este lunes 16 y concluirá el sábado 21. Además, los profesores convocaron a un cabildo abierto para este viernes.

El eje de la huelga de los docentes universitarios de la UNR obedece al incumplimiento del gobierno nacional, que no acató en su totalidad la ley de financiamiento universitario, pese a la cautelar sancionada por la Justicia federal.

La cuestión en disputa radica en los artículos 5 y 6 de la norma, pese a que el plazo indicado por el juez Cormick ya venció y el gobierno nacional no lo acató. Esos artículos refieren a salarios y becas estudiantiles.

El último paro de semana completa había sido el pasado 28 de septiembre al sábado 3 de octubre, a pesar de que el mandato que había llevado Coad al plenario de secretarios generales de Conadu era de "paro por tiempo indeterminado".