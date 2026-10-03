El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el desembolso para llevar adelante el ciclo agrícola demandó un desembolso 6,2% mayor al del anterior. La siembra de maíz fue clave para el incremento

El sector agrícola invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26, un 6,2% más que el ciclo previo. Así lo señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El estudio elaborado por Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada cuantificó la inversión que los productores granarios de Argentina realizaron para llevar a cabo las siembras de la campaña 2025/26. Este análisis se centra en los costos asociados a la siembra, insumos y pulverización de los principales granos: soja (de primera y segunda), maíz (temprano y tardío), trigo, girasol, sorgo, cebada cervecera y cebada forrajera.

La campaña estuvo caracterizada por un nivel de siembra históricamente alto: se estiman 39,9 millones de hectáreas entre trigo, cebada, girasol, maíz, soja y sorgo, lo que representa mayor registro de la historia considerando este conjunto de cultivos.

Dentro de la gruesa, destacó la siembra de maíz en el ciclo 2025/26, que marcó un máximo histórico con 11 millones de hectáreas, lo que habría permitido alcanzar una producción estimada en 70,5 millones de toneladas. Este crecimiento se dio en paralelo a una reducción interanual del 8% en el área de soja, que se ubicó en 16,4 millones de hectáreas. Por su parte, el área sembrada con girasol fue la más elevada en 26 años, estimándose en 3,2 millones de hectáreas en la 2025/26.

Por el lado de la fina, el trigo, con 7,1 millones de hectáreas, presentó en la campaña considerada su máxima superficie en 29 años, mientras que el hectareaje sembrado con cebada se estima en 1,3 millones de hectáreas.

Costos y márgenes

A partir del cálculo de los costos promedio por hectárea de los principales cultivos, utilizando información de BCR-GEA y de la revista Márgenes Agropecuarios, la Bolsa estimó que la inversión total en siembra, pulverización e insumos para la campaña 2025/26 habría ascendido a u$s 14.746 millones. Este nivel se ubica como el tercero más elevado de, al menos, la última década. En comparación, representa un incremento del 6,2% respecto de 2024/25 y se mantiene 6,8% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos agrícolas.

El análisis puede desagregarse en el costo promedio de producción por hectárea de cada cultivo durante la campaña 2025/26. De acuerdo con datos de costos de GEA-BCR y de la revista Márgenes Agropecuarios, ponderados para cada grano según la participación de cada delegación en el área sembrada nacional, los valores promedio nacional habrían sido: u$s 444 / ha para la cebada cervecera y u$s 362 / ha para la forrajera, u$s 309 / ha para el girasol, u$s 546 / ha para el maíz temprano y u$s 497 / ha para el tardío, u$s 308 / ha para la soja de primera y u$s 252 / ha para la de segunda, u$s 281 / ha para el sorgo y u$s 355 / ha para el trigo.

Al multiplicar los costos promedio por hectárea por la superficie sembrada estimada para cada grano, con base en datos de GEA, Sagyp y estimaciones propias, se prevé que los productores argentinos afrontaron un costo total de u$s 14.747 millones durante la campaña 2025/26.

El peso del maíz

Los economistas de la Bolsa recordaron que el aumento en la proporción de área destinada al maíz, cultivo que, en términos generales, requiere una inversión por hectárea mayor a la del resto, fue el principal driver detrás del incremento global de costos de la recientemente finalizada campaña. Sin embargo, este incremento se vio parcialmente compensado por una reducción interanual en el costo nacional de las siembras de soja.

La inversión total se distribuyó de la siguiente manera: u$s 3.561 millones en maíz tardío, u$s 3.378 millones en soja de primera, u$s 2.547 millones en trigo, u$s 993 millones en girasol, u$s 561 millones en cebada cervecera, u$s 211 millones en sorgo y u$s 24 millones en cebada forrajera.

Respecto de la campaña 2024/25, el principal cambio fue que el maíz (u$s 5.670 millones) desplazó a la soja (u$s 4.742 millones) como el cultivo que más inversión concentró: el gasto en maíz subió 30,9%m traccionado por el aumento del 65,3% en el maíz temprano, mientras la soja cayó 16,6%, lo que explica la mayor parte del alza neta del 6,2% en la inversión total. El girasol también presentó un aumento relevante entre campañas, del 47,7%.