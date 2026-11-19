Se sale de la emergencia, que vence a fin de año. Resta la reglamentación del Ejecutivo, que tiene potestad para realizar vetos parciales o total

El Senado nacional convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de discapacidad que replica prácticamente la totalidad del esquema de beneficios establecido en la norma que vence en diciembre próximo y que había sido rechazado el año pasado por el gobierno de Javier Milei.

El oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que la Casa Rosada había vetado en 2025, luego del respaldo del Papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina a los reclamos de los colectivos de discapacidad. La iniciativa fue aprobada por los 71 senadores presentes en el recinto de la Cámara alta.

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Al abrir el debate, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por un año más.

“Se crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, cobertura y su compatibilidad con el trabajo”, argumentó el legislador.

En la oposición, la senadora Alicia Kirchner afirmó: “Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados. En tal caso, es un punto de partida”. Y añadió que la Cámara alta deparó “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.

La también peronista Lucía Corpacci advirtió que a Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado”.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar, aunque por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto valdrá la pena”, completó.

Marcelo Lewandowski (PJ-Santa Fe) acompañó la ley con su voto, al igual que los otros dos representantes de la provincia, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galareto, aunque desconfió de la voluntad del Ejecutivo para aplicarla y garantizar su financiamiento.

Optimizar recursos

Alejandra Vigo (Provincias Unidas, PU) dijo que es necesario “optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con discapacidad”.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, sostuvo que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias” no podían estar “atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”.

El radical Maximiliano Abad señaló que “es fundamental avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad”. Y agregó: “Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos”.

A su turno, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, aseguró que la ley “es un acuerdo social y político”, al tiempo que indicó que las prestaciones “son más adecuadas que las votadas en las emergencias y en los parches”.

Luego reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante los últimos dos años, “las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas”, al tiempo que resaltó que la nueva ley “reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza”.

La flamante ley mantiene las pensiones equivalentes al 70 % del haber mínimo, habilita su compatibilidad con el empleo registrado bajo un límite de ingresos y establece nuevas condiciones de acceso, auditorías y mecanismos de financiamiento para los prestadores.

Paralelamente, instituciones agrupadas en la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) celebraron la votación en el Senado.

Sesión intensa

En tanto, el Senado también convirtió en ley la adhesión argentina al Tratado de Patentes, cuya aprobación estaba pendiente desde hace décadas y que la Casa Rosada reactivó tras un pedido expreso del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, la Cámara alta sancionó una moción de preferencia para tratar el 26 de noviembre próximo la ley de ludopatía, que tiene media sanción de Diputados.