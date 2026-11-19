¿Cuánto necesitó un hogar rosarino para no ser pobre en octubre de 2026? Una familia de cuatro integrantes con vivienda propia necesitó ingresos por $1.905.030 durante el décimo mes del año para quedar por encima de la línea de pobreza. En septiembre, ese mismo hogar necesitaba $1.822.551 y en octubre del año pasado $1.317.076. Así, el umbral subió $82.479 en un mes y $587.954 en un año.

El dato surge del informe mensual de la Usina de Datos de la UNR , que toma como referencia a una pareja con dos hijos de 6 y 10 años. Para ese tipo de hogar, la canasta básica total subió 4,5% en octubre, acumuló un 42% en los primeros diez meses de 2026 y quedó 44,6% por encima del mismo mes del año anterior.

Para cubrir únicamente las necesidades alimentarias, esa misma familia necesitó $733.827 en octubre. Ese monto, que fija la línea de indigencia, aumentó 4,3% en el mes, 43,7% desde diciembre y 48,3% en un año.

El informe da cuenta de que la canasta básica total promedio aceleró en octubre. Después de subir 2,5% en noviembre de 2025 y bajar 0,6% en diciembre, aumentó 7,3% en enero y 8% en febrero. En marzo retrocedió 0,5% y volvió a subir en abril (1,4%), mayo (1,8%), junio (1,2%) y julio (2,4%). En agosto avanzó 7,9%, en septiembre se moderó al 2,5% y en octubre subió 4,6%. La Usina de Datos UNR advirtió en el último mes los gastos distintos de los alimentos crecieron proporcionalmente más que el componente alimentario.

En resumen, tras ubicarse en $1.317.076 en octubre de 2025, la canasta total de la familia de cuatro integrantes subió 2,5% en noviembre y bajó 0,6% en diciembre. El año arrancó con dos aumentos fuertes, del 7,4% en enero y del 7,9% en febrero, cuando el monto llegó a $1.553.520. En marzo cedió 0,4% y retomó la suba en abril, con un 1,4%, y en mayo, con un 1,8%.

En junio, la canasta de ese hogar se encareció 2,4% y en julio, 0,9%. El salto de agosto, del 7,8%, llevó el monto a $1.778.233. En septiembre aumentó 2,5% y en octubre volvió a acelerar, con una suba del 4,5% que dejó el umbral por encima de los $1,9 millones.

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La canasta básica total reúne el costo de los alimentos y otros gastos esenciales, como transporte, vestimenta y salud. Su valor marca la línea de pobreza, explica el informe.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

La línea de pobreza varía con la cantidad de personas que integran el hogar, sus edades y la tenencia de la vivienda. Una mujer con dos hijos, de 4 y 12 años, y sin vivienda propia necesitó $1.558.836 en octubre, frente a los $1.073.245 de un año atrás. Para dos jóvenes de 24 y 25 años, también sin vivienda propia, el monto pasó de $1.009.469 a $1.466.204. En ambos hogares, el costo de la vivienda incide en el presupuesto y la canasta subió 4,6% en el mes, 42,6% en lo que va del año y 45,2% frente a octubre de 2025.

Entre quienes tenían vivienda propia, una pareja de adultos mayores necesitó $933.982, frente a los $643.038 del mismo mes de 2025. Su canasta aumentó 4,6% en octubre, 42,6% desde diciembre y 45,2% en un año. Para un varón de 40 años que vive solo, el umbral pasó de $371.631 a $544.399. En ese caso, la suba fue del 4,6% mensual, del 43,5% en lo que va del año y del 46,5% interanual, la más alta entre los cinco hogares.

Los alimentos volvieron a acelerar

La canasta alimentaria por adulto equivalente pasó de $159.077 en octubre de 2025 a $235.957 en octubre de 2026, un aumento del 48,3%. La canasta básica total promedio, medida con la misma unidad, pasó de $443.732 a $644.499 y subió 45,2% en un año. En los primeros diez meses de 2026, los incrementos fueron del 43,7% y del 42,6%, respectivamente.

La evolución mensual de los alimentos tuvo sus mayores saltos en enero, febrero y agosto. Después de subir 2,7% en noviembre de 2025 y 0,5% en diciembre, la canasta alimentaria aumentó 8,9% en enero y 9% en febrero. En marzo avanzó 0,1%, en abril 0,6% y en mayo 1,9%. Las subas fueron del 0,8% en junio y del 1,7% en julio, antes del salto del 8% en agosto. En septiembre el aumento se moderó al 2,3% y en octubre volvió a acelerarse al 4,3%, detalló la Usina de Datos de la UNR.

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En octubre, las mayores subas correspondieron a raíces y tubérculos (23,9%), pan (15,2%) y carnes (6,2%). También aumentaron los lácteos (3,1%), los aceites y grasas (2,7%), los huevos (2,4%) y los cereales y derivados (0,9%). Las frutas bajaron 15,7% y las verduras y hortalizas, 10%. También retrocedieron las legumbres (5,7%), los condimentos (5,5%), los azúcares y dulces (2,7%) y las bebidas y jugos (2,5%).