En su defensa, la mujer sustuvo que le parecía "algo desproporcionado poner el marcha al Poder Judicial por un capricho de la diputada"

Lilia Lemoine denunció penalmente a la mujer que la escupió en Rosario. El caso tendrá el primer pronunciamiento judicial

" Estoy bastante angustiada, soy una persona de bien, trabajadora, no me veo en prisión, jamás pensé vivir una situación así" , señaló este viernes Mariela Franco, la mujer que protagonizó un violento incidente en el que increpó y escupió en la cara a la diputada nacional Lillia Lemoine. Un fiscal solicitó una sanción de diez días de arresto.

Franco brindó declaraciones a LT8 minutos antes de iniciarse la audiencia que se iba a realizar en el Centro de Justicia Penal para determinar si corresponde o no avanzar hacia un juicio por el delito de agresión física. " Estoy arrepentida de lo que hice, pero no me parece justo que se ponga en marcha un proceso judicial por el capricho de una diputada" , dijo Franco.

El incidente sucedió el 20 de junio pasado durante los actos por el Día de la Bandera cuando Lemoine y Franco se cruzaron en la esquina de Buenos Aires y Rioja. Allí hubo un fuerte entredicho con algunos insultos y fue ahí en que Franco le escupió en la cara a la legisladora libertaria. La secuencia fue registrada en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

A su vez, Lemoine decidió llevar el caso a los estados judiciales y, tras la presentación de su denuncia, el fiscal Ramiro González Raggio solicitó para Franco una sanción de diez de arresto.

Mientras esperaba la realización de la audiencia preliminar al juicio, Franco recordó que antes de su agresión había recibido un insulto de parte de Lemoine.

Mariela Franco enfrenta un pedido de diez días de arresto por agredir a la diputada Lilia Lemoine Foto: El Ciudadano Web

"Tuvimos un altercado anterior. Ella me llamó renga de mierda y por eso yo tuve esa reacción. Sus colaboradores grabaron mi reacción, pero no grabaron cuando ella me insultó. Yo reaccioné así por un insulto que recibí. Jamás pensé que esto iba a terminar así. Fue un altercado menor. De hecho, estaba la policía cerca y no intervino porque no fue algo grave. No hubo agresión física", sostuvo Franco.

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La mujer se refirió también a la repercusión judicial que tuvo el asunto y al pedido de sanción que formuló la Fiscalía. "Me parece una locura que por el capricho de una diputada, se ponga en marcha todo el sistema judicial por un altercado menor, como si en Rosario no pasaran cosas más graves. Esto es algo desproporcionado que pagamos entre todos", agregó.

"Reaccioné porque me sentí agredida por Lemoine"

"Soy una persona trabajadora, jamás tuve antecedentes penales, pago mis impuestos y me parece sumamente grave que pongan todo el Poder Judicial de Santa Fe en marcha para esto. Además, Lemoine se dedica a provocar en las marchas, y yo reaccioné. Me sentí agredida cuando me llamó renga de mierda. Todo el mundo sabe cómo ella trató a un chico con autismo".

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"Yo me arrepiento de lo que hice, pero nunca me dieron espacio para decirlo. Igualmente, me parece grave que tengamos que pagar con nuestros impuestos los caprichos de los políticos que son elegidos por el pueblo", concluyó.