En una semana de dudas sobre los “tocados” en Newell's, el técnico puede armar ante Gimnasia el único once que repitió en el Clausura

En la recta final de los momentos previos al gran partido de pasado mañana ante Gimnasia , por los octavos de final del torneo Clausura, Frank Kudelka tuvo este viernes una gran noticia de parte de los jugadores que venían arrastrando diferentes molestias y lesiones. La buena nueva es que el plantel de Newell's trabajó de manera completa con el cuerpo técnico y ahora dependerá del entrenador definir si vuelven a la titularidad o esperarán su turno desde el banco de suplentes.

El único regreso asegurado, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos más altos en este semestre y que, hasta la lesión ante Lanús, era titular indiscutible, es Lautaro Giannetti . El ex-Vélez, a pesar que estaba a disposición para el encuentro que la Lepra empató con Instituto, fue preservado para este cruce clave ante el Lobo platense.

Más allá que Bruno Cabrera también antes del desgarro ante San Lorenzo había tenido buenas actuaciones, y que Goitea no mostró seguridad en los dos encuentros que disputó en la zaga, la presencia de Giannetti le da un salto de calidad a una defensa que mostró solidez cuando el zaguero hizo pareja con Lucas Carrizo, el ex-Huracán que también fue preservado ante la Gloria.

La vuelta de Bruno Cabrera, una buena opción defensiva

A pesar de que algunas versiones periodísticas indicaban que venía lenta su recuperación y que la presencia entre los concentrados parecía una utopía, Bruno Cabrera logró cumplir los plazos de la recuperación de la distensión que sufrió tras el choque ante San Lorenzo y será parte de la comitiva que viaje al Bosque buscando el pasaporte a los cuartos de final.

El ex-Coquimbo estuvo desde el comienzo en siete ocasiones en la presente Liga, y después de Lautaro Giannetti es la opción preferida por el técnico rojinegro. La lesión de Cabrera llegó cuando se había establecido como primer marcador central, siendo una pieza importante ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, o en el Nuevo Gasómetro frente al Cuervo.

Rodrigo Herrera trabajó normalmente: ¿titular?

A diferencia de las lesiones de Giannetti y Cabrera, la situación física de Rodrigo Herrera pasaba por otro carril ya que lo del volante era un traumatismo y no una lesión muscular. A medida que fue pasando la semana, la situación del exvolante calamar fue cambiando, sufriendo idas y vueltas pensando en la posibilidad de que pueda estar ante el Tripero.

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Seguramente, estando al 100%, Kudelka no dudaría en ponerlo junto a Regiardo en la mitad de cancha, pero los interrogantes que se abrieron durante la semana hacen que su presencia entre los que salgan a la cancha ante Gimnasia desde el inicio, sea una verdadera incógnita hasta horas antes del partido.

Franco Escobar, otro de los que logró volver a la normalidad

Otro de los lesionados a los que se le había complicado el panorama con el correr de los días es Franco Escobar. El lateral, que sufrió una lesión muscular post encuentro en Boedo, llegó justo con los tiempos de recuperación y el cuerpo técnico lo pudo contar este viernes para hacer movimientos tácticos.

El ex-Peñarol, que tuvo buenas actuaciones pero con presencias intermitentes en el equipo titular, la tiene más difícil a la hora de volver a estar entre los once desde el arranque ya que la falta de entrenamientos a la par del grupo y las buenas actuaciones en los últimos cotejos de Jerónimo Russo hacen que hoy por hoy aparezca como una opción desde el banco de suplentes.