Una actualización del sistema afectará las recargas, la consulta de saldo y varios canales de atención. Todos los detalles, en esta nota

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La tarjeta Sube interrumpirá varios de sus servicios durante 12 horas este domingo 22 de noviembre por una actualización programada del sistema. Los trabajos comenzarán a las 00 y se extenderán hasta las 12, período en el que los usuarios no podrán realizar recargas ni consultar el saldo a través de los canales habituales.

Desde el sistema Sube informaron que la actualización busca optimizar el funcionamiento de la plataforma y mejorar sus servicios. La medida afectará distintas herramientas digitales y canales de atención, aunque no impedirá utilizar el transporte público . Los pasajeros que tengan saldo suficiente en su tarjeta SUBE física o digital podrán pagar sus viajes con normalidad durante las 12 horas de actualización.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron realizar las cargas y gestiones necesarias antes del inicio de los trabajos para evitar inconvenientes durante la mañana del domingo.

Por eso, la recomendación es revisar el dinero disponible y realizar las recargas antes de la medianoche del domingo. De esta manera, los usuarios podrán evitar inconvenientes durante el período en el que no funcionarán las herramientas de consulta y acreditación.

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Qué servicios de la tarjeta Sube estarán interrumpidos

Durante la actualización, los usuarios no podrán utilizar los siguientes servicios:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales: no se podrán realizar recargas ni acreditar dinero en las tarjetas.

App Sube: la aplicación permanecerá fuera de servicio.

Consulta de saldo: los pasajeros no podrán verificar cuánto dinero tienen disponible mediante los servicios afectados.

Sitio web de Sube: la página oficial quedará temporalmente fuera de servicio.

Atención telefónica: los usuarios tampoco podrán comunicarse por este canal.

Además, la actualización afectará la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo Subo, que permite conocer la ubicación de las unidades.

El saldo máximo permitido en la tarjeta Sube es de $40.000. Las cargas pueden realizarse de manera presencial en los Puntos SUBE o a través de canales electrónicos, como la App Sube, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

Durante la interrupción también estarán disponibles otros medios de pago para abonar viajes en colectivos y subtes. Los pasajeros podrán utilizar:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

Una vez que finalicen las tareas de actualización, los servicios de Sube volverán a funcionar con normalidad.