El candidato a juez federal de Garantías valoró la convivencia del sistema acusatorio en ambos fueros y la desfederalización de la ley de drogas. Dijo que Rosario tiene una "oportunidad histórica" contra el narco

La última reunión de la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación incluyó la presentación de fiscal provincial Franco Carbone para defender su postulación como juez federal de Garantías de Rosario. "Estamos ante una oportunidad histórica, esto no se da en muchos lugares del país" , dijo este miércoles sobre las investigaciones referidas a narcotráfico y crimen organizado.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que la utilización del sistema acusatorio en ambos fueros es un paso adelante para frenar a las organizaciones complejas vinculadas a la venta de drogas. En cuanto a la segunda reforma procesal, implementada desde mayo de 2024, aseveró: " Por fin hablamos el mismo idioma" .

El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico consideró que todos tienen la chance de mejorar su labor en este escenario. "Desde la provincia tenemos mucho que aprender de la Justicia federal en esta incumbencia nueva" , apuntó con respecto a la sanción de la ley de microtráfico que delegó competencias hace casi dos años. Con respecto al primer cambio para dejar atrás el sistema inquisitivo en Santa Fe hace más de una década, señaló: "Pueden tomar experiencias positivas con todos nuestros aciertos y desaciertos".

" Entendemos que el narco no distingue jurisdicciones, competencias o límites geográficos. Entonces, para dar esta batalla realmente tenemos que trabajar mancomunadamente", reclamó Carbone en el Senado nacional.

A continuación dio distintos ejemplos de lo que sucedió en Rosario en los últimos años por el crecimiento del negocio de la droga y la falta de respuesta de la Justicia.

El fiscal recordó que en 2022 se sumó a una unidad especializada en balaceras, "única en su tipo en este país". De inmediato, acotó: "Eso se debe a una coyuntura especial que estábamos atravesando en la ciudad, donde el narco tomaba las balas como mensajes en sentido literal. Se baleaba desde la verdulería de cualquier vecino de a pie hasta amenazas precedidas de balaceras a las máximas autoridades políticas de nuestra provincia, pasando por escuelas, instituciones y sindicatos".

Entre los hitos de esa etapa, el funcionario destacó su intervención en las investigaciones sobre los ataques mafiosos dirigidos a domicilios vinculados con dos futbolistas campeones del mundo: Lionel Messi y Ángel Di María.

Luego se refirió a la saga de crímenes de marzo de 2024 como un capítulo más de la misma historia. "Tuvimos una semana complicada, donde el narco se llevó la vida de cuatro trabajadores inocentes: un playero de estación de servicios, un colectivero y dos taxistas", puntualizó. Luego subrayó que el MPA ya identificó desde el primero de los ejecutores "hasta el último de los ideólogos" de esos asesinatos.

Luego del repaso de estos antecedentes, Carbone consideró que la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes fue una medida clave para empezar a resolver la crisis de seguridad. "El microtráfico de estupefacientes es la causa del 60 % de los homicidios y hechos más violentos de nuestra provincia en la actualidad", enfatizó.

“Investigué balaceras a los domicilios de dos jugadores campeones del mundo”. El fiscal provincial Franco Carbone se presentó en el Senado y relató su experiencia contra la violencia en Rosario desde la implementación del nuevo sistema procesal. “Para que funcione, es… pic.twitter.com/73jMLl3Zap — Hernán Funes (@HernanFunes) November 19, 2026

Designado por la fiscal general María Cecilia Vranicich para conducir la nueva unidad dedicada a causas sobre drogas, el funcionario hizo un diagnóstico que apunta a reforzar la colaboración con el Ministerio Público Fiscal (MPF) para generar soluciones integrales. En este sentido, advirtió: "Tenemos que cuidarnos de no ir fácilmente al último eslabón que es captado por el sistema, sino avanzar en la estructura criminal".

El representante del MPA consideró que la ley provincial 14.239 ya marca "cuál es el norte" para mejorar los resultados de las investigaciones. "Es fundamental ser estratégicos en la persecución penal del microtráfico. Vamos a perseguir al vendedor de drogas asociado a la violencia altamente lesiva cuando el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad o de menores de edad, cuando hay delitos conexos con presencia de armas de fuego, puestos fijos o búnkeres y cuando se afectan los mercados abiertos. Ahí tenemos que ir", remarcó.

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¿Quién es Franco Carbone?

Franco Mariano Carbone nació el 8 de diciembre de 1986 en Rosario. Se graduó en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a los 22 años hizo una pasantía en un juzgado de instrucción penal de la ciudad. Después trabajó en mesa de entradas de los Tribunales provinciales y fue sumariante.

El funcionario judicial se jacta de haber sido uno de los primeros 11 empleados judiciales que pasaron al MPA en 2013, antes de la implementación formal del sistema acusatorio en Santa Fe. En el comienzo de esta etapa laboral fue prosecretario de la Unidad de Homicidios Dolosos y también trabajó durante cinco años en las dependencias de Villa Constitución.

El sobrino del fallecido camarista penal Carlos Carbone fue designado como fiscal por concurso en 2020. Desde entonces intervino en unas 2.000 audiencias orales y públicas y este año se postuló para ocupar una vacante como juez federal de Garantías de Rosario mientras avanza la implementación de la reforma procesal en dicho fuero. "Para que un nuevo sistema funcione, es fundamental el cambio cultural en la cabeza de los operadores jurídicos", observó durante su exposición en la comisión de Acuerdos del Senado. Finalmente, manifestó: "Aspiro a ejercer la magistratura, con vocación de servicio y sentido de responsabilidad, tal como lo he hecho durante toda mi carrera".